K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir?

Taylandlı araştırmacılar, Anonagiller familyasına ait güzel kokulu yeni bir çiçekli bitki türü keşfetti. Keşfedilen bitkiye Güney Koreli K-Pop grubu yıldızı Lisa Manoban'ın adı verildi.

K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 1

Tayland'da yer alan Chiang Mai Üniversitesi Fen Fakültesindeki bir grup araştırmacının keşfettiği bitki türü, ülkenin güneyindeki Narathiwat şehrinde bulundu.

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K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 2

Blackpink isimli K-Pop grubunun Tayland doğumlu üyesi Lalisa “Lisa” Manoban’dan ilham alan ekip, bitkiye “Friesodielsia lalisae” adını verdi.

K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 3

Araştırmacılar, Anonagiller familyasına ait güzel kokulu bitkinin son derece nadir olması nedeniyle nesli tükenme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 4

Anonagiller ailesindeki nadir ve bilinmeyen bitkilerin tasnifi ve evrimini araştırma ve bu bitkileri koruma amacıyla başlatılan proje, Tayland Bilim Araştırma ve İnovasyonun desteğiyle yürütülüyor.

K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 5

LİSA MANOBAN KİMDİR?

Lisa Manoban, gerçek adıyla Pranpriya Manoban, Güney Koreli bir şarkıcı, rapçi, dansçı ve mankendir.

K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 6

27 Mart 1997 tarihinde Tayland'ın Buriram şehrinde doğan Lisa, 2016 yılında YG Entertainment tarafından seçilerek Blackpink grubunun üyesi olarak çıkış yapmıştır.

K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 7

Blackpink, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan popüler bir K-pop müzik grubudur.

K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir? - 8

91 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR

Lisa, grubun ana dansçısı ve rapçisi olarak bilinmektedir ve kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır.

Ayrıca Instagram'da 90 milyonu aşkın takipçisi olan sanatçı, moda endüstrisinde de yer alıyor  ve ünlü markaların reklam yüzü olarak çalışıyor. 

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