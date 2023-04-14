K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir?

91 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR

Lisa, grubun ana dansçısı ve rapçisi olarak bilinmektedir ve kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır.

Ayrıca Instagram'da 90 milyonu aşkın takipçisi olan sanatçı, moda endüstrisinde de yer alıyor ve ünlü markaların reklam yüzü olarak çalışıyor.