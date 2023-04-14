K-Pop grubu Blackpink yıldızının adı yeni keşfedilen bitkiye verildi: Lisa Manoban kimdir?

Tayland'da yer alan Chiang Mai Üniversitesi Fen Fakültesindeki bir grup araştırmacının keşfettiği bitki türü, ülkenin güneyindeki Narathiwat şehrinde bulundu.
Blackpink isimli K-Pop grubunun Tayland doğumlu üyesi Lalisa “Lisa” Manoban’dan ilham alan ekip, bitkiye “Friesodielsia lalisae” adını verdi.
Araştırmacılar, Anonagiller familyasına ait güzel kokulu bitkinin son derece nadir olması nedeniyle nesli tükenme riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Anonagiller ailesindeki nadir ve bilinmeyen bitkilerin tasnifi ve evrimini araştırma ve bu bitkileri koruma amacıyla başlatılan proje, Tayland Bilim Araştırma ve İnovasyonun desteğiyle yürütülüyor.
Lisa Manoban, gerçek adıyla Pranpriya Manoban, Güney Koreli bir şarkıcı, rapçi, dansçı ve mankendir.
27 Mart 1997 tarihinde Tayland'ın Buriram şehrinde doğan Lisa, 2016 yılında YG Entertainment tarafından seçilerek Blackpink grubunun üyesi olarak çıkış yapmıştır.
Blackpink, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan popüler bir K-pop müzik grubudur.
Lisa, grubun ana dansçısı ve rapçisi olarak bilinmektedir ve kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır.
Ayrıca Instagram'da 90 milyonu aşkın takipçisi olan sanatçı, moda endüstrisinde de yer alıyor ve ünlü markaların reklam yüzü olarak çalışıyor.