Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

ntv.com.tr 24.08.2021 - 10:10
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yaşanan kaos büyüyor. Başkent Kabil'de yer alan Uluslarararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki dünkü yoğunluk ABD'li Maxar şirketinin uyduları tarafından görüntülendi.
Bununla birlikte, ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye ettiğini duyurdu.
Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.
Diğer taraftan, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar süre var. Taliban, ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra ülkede kalması durumunda "sonuçları olacağı konusunda” uyardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise önümüzdeki 24 saat içinde geri çekilme zaman çizelgesini uzatıp uzatmamaya karar vermesi bekleniyor.
ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD’nin geri çekilme kararını ertelemesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak hala tahliye edilmesi gereken Amerikalıların sayısı, STK liderleri ve kadın liderler düşünüldüğünde kararın ertelenmesi de faydalı olabilir. Elimizde hala net bir sayı yok. Tüm bu insanların şimdi ve ay sonu arasında tahliye edilebileceğini hayal etmek zor” dedi.