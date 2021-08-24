Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

"KARAR FAYDALI OLABİLİR"

ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD’nin geri çekilme kararını ertelemesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak hala tahliye edilmesi gereken Amerikalıların sayısı, STK liderleri ve kadın liderler düşünüldüğünde kararın ertelenmesi de faydalı olabilir. Elimizde hala net bir sayı yok. Tüm bu insanların şimdi ve ay sonu arasında tahliye edilebileceğini hayal etmek zor” dedi.