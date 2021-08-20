Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi

Afganistan'da, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından bir bölümü daha Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Anadolu Ajansı 20.08.2021 - 21:46 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 21:54

Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 1
Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, tahliye için gelen TSK’nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı.
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 2
Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 3
Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, akşam saatlerinde Kabil'den ayrıldı. Tahliye kapsamında nakliye uçağıyla Pakistan'a götürülecek Türk vatandaşlarının, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 4
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 5
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 6
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 7
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 8
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 9
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 10
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 11
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi - 12

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