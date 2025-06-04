Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek

Uçak yolculuklarının vazgeçilmez keyiflerinden biri olan içecek servisi, özellikle uzun uçuşlarda yolcuların dört gözle beklediği bir ikram. Ancak bir uçuş görevlisi, uçakta servis edilen en kötü içeceği açıklayarak dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Havacılık sektöründe çalışan blog hesabında deneyimlerini paylaşan 'Jet' takma adlı kabin memuru, gazlı içeceklerin uçuş sırasında kabin ekibi için büyük bir sıkıntıya yol açtığını söyledi.


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Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek - 2

Jet, gazlı içeceklerin yüksek irtifada kutudan dökülürken normalden çok daha fazla köpürdüğünü belirtti.


Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek - 3

“Bu, kabarcıkların düşmesini bekleyip azar azar dökmek zorunda kalmam anlamına geliyor,” diyen Jet, özellikle yoğun seferlerde bunun servis hızını ciddi şekilde yavaşlattığını vurguladı.


Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek - 4

Jet’in verdiği bilgiye göre, 30 bin feet yükseklikte kabin basıncı, içeceklerin davranışını da değiştiriyor. Gazlı içeceklerin kabarcıkları daha geç sönüyor, bu da kabin görevlilerinin her servis sırasında ekstra zaman harcamasına neden oluyor.

Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek - 5


Bu durum yalnızca servis sürecini zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda uçuş konforunu da etkileyebiliyor. Jet, düşük kabin nemi nedeniyle vücudun zaten susuz kaldığını, gazlı içeceklerin ise bu durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Ayrıca, uçaklardaki düşük basınç ortamı, gazlı içeceklerin mideyi şişirmesine yol açabiliyor.

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