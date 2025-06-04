Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek

Jet’in verdiği bilgiye göre, 30 bin feet yükseklikte kabin basıncı, içeceklerin davranışını da değiştiriyor. Gazlı içeceklerin kabarcıkları daha geç sönüyor, bu da kabin görevlilerinin her servis sırasında ekstra zaman harcamasına neden oluyor.



