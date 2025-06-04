Kabin memuru paylaştı: Uçakta tüketmemeniz gereken en kötü içecek
Uçak yolculuklarının vazgeçilmez keyiflerinden biri olan içecek servisi, özellikle uzun uçuşlarda yolcuların dört gözle beklediği bir ikram. Ancak bir uçuş görevlisi, uçakta servis edilen en kötü içeceği açıklayarak dikkat çekici bir uyarıda bulundu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Havacılık sektöründe çalışan blog hesabında deneyimlerini paylaşan 'Jet' takma adlı kabin memuru, gazlı içeceklerin uçuş sırasında kabin ekibi için büyük bir sıkıntıya yol açtığını söyledi.