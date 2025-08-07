Kabızlığa neden olan hata: 25 yaşındaki kadın bağırsak kanseri riskiyle karşı karşıya
Bağırsak sağlığı uzmanları, uzun süreli kabızlığın ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıyor. ABD'de yaşanan bir vaka, dört ay boyunca tuvalete çıkamayan genç bir kadının ölümcül bağırsak kanseri riskiyle karşı karşıya kalmasıyla bu sorunun ne kadar ciddi olabileceğini gözler önüne serdi.
DaiyMail'de yer alan habere göre; 25 yaşındaki hasta, yıllardır kabızlıkla mücadele ediyordu. Doktorlar, hastanın kalın bağırsağında dışkının büyük bir kısmının tıkanması nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını, karın bölgesinde ‘çentikler’ oluştuğunu belirtti.