Kabızlığa neden olan hata: 25 yaşındaki kadın bağırsak kanseri riskiyle karşı karşıya

Bağırsak sağlığı uzmanları, uzun süreli kabızlığın ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıyor. ABD'de yaşanan bir vaka, dört ay boyunca tuvalete çıkamayan genç bir kadının ölümcül bağırsak kanseri riskiyle karşı karşıya kalmasıyla bu sorunun ne kadar ciddi olabileceğini gözler önüne serdi.

DaiyMail'de yer alan habere göre; 25 yaşındaki hasta, yıllardır kabızlıkla mücadele ediyordu. Doktorlar, hastanın kalın bağırsağında dışkının büyük bir kısmının tıkanması nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını, karın bölgesinde ‘çentikler’ oluştuğunu belirtti.

İLACI BIRAKTI, DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Hastanın, zamanla bağırsak hareketlerinde bir miktar iyileşme fark ederek doktor tavsiyesine rağmen müshil kullanımını bıraktığı, bu durumun semptomların yeniden ortaya çıkmasına neden olduğu bildirildi.

Reçetesiz tedavilere de yanıt vermeyen hasta, tıbbi yardım aradı. Doktorlar, hastada “fekal impaksiyon” adı verilen, dışkının sertleşerek yoğun, nemli kil görünümüne bürünmesiyle oluşan bir durum teşhis etti.

Uzmanlara göre dışkı sıkışması; uzun süreli müshil kullanımı, düşük lifli beslenme ve hareketsizlik gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Bu durum zamanla sindirim sisteminde sert kitleler oluşturarak tıkanmalara yol açabiliyor.


KABIZLIK KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kronik kabızlık, özellikle de dışkının kolon veya rektumda birikmesi, potansiyel olarak toksik maddelerin bağırsak duvarı ile uzun süre temas etmesine neden oluyor. Kolorektal cerrah Dr. Haney Yousef, “Zararlı maddelerle uzun süreli temas, kolon ve rektumun hassas iç yüzeyine zarar verebilir,” diyerek bu sürecin kanser riskini artırdığını ifade etti.

Kabızlığın başlıca belirtileri arasında karın ağrısı, şişkinlik, ishal, mide bulantısı ve hemoroid yer alıyor. Uzmanlar, özellikle taşma ishali (sulu dışkının tıkanıklığın çevresinden sızması) yaşayanların ishal önleyici ilaçlardan uzak durması gerektiğini vurguluyor.


Uzmanlar, genç yetişkinlerde bağırsak kanseri teşhisinin artışta olduğunu, belirtilerin çoğu zaman stres, hazımsızlık ya da gıda intoleransları gibi daha hafif nedenlere bağlanarak geciktiğini belirtiyor.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 44.000 kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuluyor ve bu hastalığa bağlı yaklaşık 17.000 ölüm gerçekleşiyor. Kanser Araştırmaları Kurumu, vakaların yüzde 54’ünün önlenebilir olduğunu ifade ediyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Kabızlık her yedi yetişkinden birini etkiliyor. NHS’ye göre haftada üçten az dışkılama kabızlık belirtisi sayılıyor. Dünya genelinde nüfusun yüzde 15’inin kronik kabızlık yaşadığı tahmin ediliyor.

Hastalığın, obeziteyle ilişkili olduğu bilinse de uzmanlar, artık sağlıklı ve zinde bireylerde de bağırsak kanseri görülme sıklığının arttığını söylüyor. Bu durumun, çevresel faktörler —modern beslenmedeki kimyasallar, mikroplastikler ve kirlilik nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor.

Şişkinlik, dışkıda kan, açıklanamayan kilo kaybı, karın ağrısı ve sürekli yorgunluk gibi belirtiler görüldüğünde, daha ciddi bir rahatsızlığın işareti olabileceği için mutlaka doktora başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

