Kabızlığa neden olan hata: 25 yaşındaki kadın bağırsak kanseri riskiyle karşı karşıya

İLACI BIRAKTI, DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Hastanın, zamanla bağırsak hareketlerinde bir miktar iyileşme fark ederek doktor tavsiyesine rağmen müshil kullanımını bıraktığı, bu durumun semptomların yeniden ortaya çıkmasına neden olduğu bildirildi.



Reçetesiz tedavilere de yanıt vermeyen hasta, tıbbi yardım aradı. Doktorlar, hastada “fekal impaksiyon” adı verilen, dışkının sertleşerek yoğun, nemli kil görünümüne bürünmesiyle oluşan bir durum teşhis etti.



Uzmanlara göre dışkı sıkışması; uzun süreli müshil kullanımı, düşük lifli beslenme ve hareketsizlik gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Bu durum zamanla sindirim sisteminde sert kitleler oluşturarak tıkanmalara yol açabiliyor.





