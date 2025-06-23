Kabus gibi 5 yıl: İran'ı zayıflatan suikast ve saldırılar

SON BEŞ YILDA DEĞİŞEN DENGELER

Son yıllarda İran, hem iç dinamiklerinde hem de bölgesel ilişkilerinde derin sarsıntılar yaşadı.

Kasım Süleymani suikastıyla başlayan süreç, Mahsa Amini protestoları, üst düzey komutanların hedef alındığı saldırılar, şüpheli kazalar ve doğrudan savaş tehditleriyle devam etti.

Son olarak ABD ile İsrail’in İran’ın nükleer altyapısına yönelik askeri operasyonları, Tahran’ın stratejik dengesini sarstı.

İşte son beş yılda İran'ın zayıflamasına neden olan saldırı ve suikastların bir derlemesi...