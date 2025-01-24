Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne?
İngiliz monarşisinin sembollerinden biri olan Kader Taşı, yüzyıllardır hükümdarların taç giyme törenlerinde önemli bir rol oynuyor. Ancak bu tarihi taş, Mayıs 2023’te Kral Charles III’ün taç giyme töreni öncesinde yeni bir gizemi beraberinde getirdi: Şimdi ise bir uzman taş üzerindeki daha önce bilinmeyen Roma rakamlarının sırrını ortaya çıkardığını söylüyor.
Yüzyıllardır İngiliz hükümdarlarının taç giyme törenlerinde kullanılan Kader Taşı (Scone Taşı), bu kez üzerindeki gizemli işaretlerle gündemde.
Mayıs 2023’te Kral Charles III’ün taç giyme töreni öncesinde yapılan incelemelerde, taşın üzerinde Roma rakamlarıyla yazılmış ‘XXXV’ (35) işareti bulundu. Peki bu ne anlama geliyor?