Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne?

Kader Taşı, 1950’nin Noel günü dört İskoç öğrenci tarafından Westminster Abbey’den çalındı. Ancak taşın ağırlığı (152 kg) nedeniyle eylemciler taşı düşürdü ve bu sırada taş ikiye ayrıldı. Daha sonra taş ustası Robert "Bertie" Gray, taşın onarımını üstlendi. İşte bu sırada, Roma rakamlarının Gray tarafından işlendiği düşünülüyor.