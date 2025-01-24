Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne?

İngiliz monarşisinin sembollerinden biri olan Kader Taşı, yüzyıllardır hükümdarların taç giyme törenlerinde önemli bir rol oynuyor. Ancak bu tarihi taş, Mayıs 2023’te Kral Charles III’ün taç giyme töreni öncesinde yeni bir gizemi beraberinde getirdi: Şimdi ise bir uzman taş üzerindeki daha önce bilinmeyen Roma rakamlarının sırrını ortaya çıkardığını söylüyor.

Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne? - 1

Yüzyıllardır İngiliz hükümdarlarının taç giyme törenlerinde kullanılan Kader Taşı (Scone Taşı), bu kez üzerindeki gizemli işaretlerle gündemde.

Mayıs 2023’te Kral Charles III’ün taç giyme töreni öncesinde yapılan incelemelerde, taşın üzerinde Roma rakamlarıyla yazılmış ‘XXXV’ (35) işareti bulundu. Peki bu ne anlama geliyor?

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Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne? - 2

Stirling Üniversitesi’nden arkeolog Profesör Sally Foster’a göre, Kader Taşı'nın aslında orijinal kumtaşı bloğunun 35 parçasından biri olduğunu düşünüyor. 

Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne? - 3

Kader Taşı, 1950’nin Noel günü dört İskoç öğrenci tarafından Westminster Abbey’den çalındı. Ancak taşın ağırlığı (152 kg) nedeniyle eylemciler taşı düşürdü ve bu sırada taş ikiye ayrıldı. Daha sonra taş ustası Robert "Bertie" Gray, taşın onarımını üstlendi. İşte bu sırada, Roma rakamlarının Gray tarafından işlendiği düşünülüyor.

Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne? - 4

KAYIP PARÇALAR NEREDE?

1950’deki olay sırasında taşın toplamda 35 parçaya ayrıldığı tahmin ediliyor. Ancak bu parçaların çoğu hâlâ kayıp. Bilinen bazı parçalar, İskoçya’daki eski yetkililere hediye edilmiş ya da özel koleksiyonlarda yer alıyor. Taşın bir kısmının İskoçya’da Orkney’de bulunduğu biliniyor.

Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne? - 5

Bazı kaynaklar, Kader Taşı’nın İncil’de geçen “Yakup’un Taşı” olduğunu iddia ediyor. Ancak tarihçi Profesör Ian Bradley, taşın İskoçya’nın Perthshire bölgesinden çıkan sıradan bir kumtaşı olduğunu düşünüyor. Bu iddia, taşın kutsal kökenlerine dair efsaneleri sorguluyor.

Kader Taşı’nın gizemi çözülmüş olabilir: Yazılı Roma rakamının sırrı ne? - 6

Taş, 1996 yılında İngiltere’den İskoçya’ya iade edildi ve şu anda Perth Müzesi’nde sergileniyor.  Taşın bakımını üstlenen yetkililer, işaretlerin ne zaman ve neden yapıldığına dair kesin bir bilgiye henüz ulaşmış değil.

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