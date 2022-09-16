Kadın-erkek ayrımı Afganistan'ın tek hayvanat bahçesini zor durumda bıraktı

Kabil belediyesinin hayvanlar için her gün en az 60 kilo et gönderdiği ifade edilirken bunun "yeterli olduğu" savunuldu. Fil, zürafa ve timsah gibi hayvanların bulunmadığı hayvanat bahçesinin genel olarak hem hayvanlar hem de insanlar için temiz olduğu görülürken aslan, kaplan, ayı, çakal, maymun ve kuş gibi hareketli hayvanlara ayrılan alanların dar olduğu gözlendi.



Ayrıca, hayvanlara ayrılan alanların yoğun bir şekilde betondan yapıldığı ve ağaç, toprak ve havuz gibi imkanlar konusunda büyük eksiklik olduğu görüldü.



Kimi ziyaretçiler ise bazı hayvanların zayıf bir görünüme sahip olduğunu ve yeterli beslenmediklerini düşünüyor.