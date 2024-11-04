Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi"

İran'da, üniversitesinin ahlak polisi tarafından "uygunsuz başörtüsü" nedeniyle taciz edilen bir öğrenci geri adım atmadı. Vücudunu bir protestoya dönüştüren öğrenci, iç çamaşırlarına kadar soyundu ve kampüste yürüdü. Kadınların bedenlerini sürekli kontrol eden rejime meydan okuyan genç kadın, protesto sonrası gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü, öğrencinin gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldığını yazdı. Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar "işkence ve diğer kötü muamelelerden" korunması çağrısı yaptı.

Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi" - 1

İran'ın başkenti Tahran'daki Azad Bilimsel Araştırma Üniversitesi kadın bir öğrencinin protestosuna şahit oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının kampüste iç çamaşırlarıyla olduğu ve polis memurlarının onu zorla gözaltına aldığı görülüyor.

Öğrenci kaynaklarına göre, kadının protestosu üniversite güvenliğinin başörtüsü politikası nedeniyle taciz etmesiyle başladı. 

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Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi" - 2

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

"Uluslararası Af Örgütü İran" genç kadının kıyafetlerini çıkararak yaptığı protesto sonrası gözaltına alındığını ve gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldığını yazdı.

Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar "işkence ve diğer kötü muamelelerden" korunması çağrısı yaptı.

Kadınların başörtüsünü reddetmesine yönelik baskılardan dolayı hak grupları tarafından yaygın olarak belgelenen hapishane istismarının önüne geçmek istiyor.

Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi" - 3

AKIL HASTASI ETİKETİ

İran basını ise kadının daha önceden psikolojik tedavi gördüğünü yazdı.

Bu durum sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekti ve kullanıcılar, yetkililerin kadın protestocuları gayri meşrulaştırmak için bir taktik olarak gördükleri "akıl sağlığı yerinde olmayan kişi etiketlemesini" kınadı.

İnsan hakları savunucuları, İran yetkililerinin kadın protestocuları akıl hastası olarak etiketleyip psikiyatri tesislerine sevk etme alışkanlığına dikkat çekiyor.

Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi" - 4

ÜLKENİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN DESTEK

Genç kadının protestosuna İran'ın önde gelen isimleri de destek verdi.

Tutuklu insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Narges Mohammadi, cezaevinden yaptığı açıklamada, kadınların meydan okumalarının bedelini ödediğini ancak zora boyun eğmediğini söyledi.

Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi" - 5

Öğrencinin bedenini isyanın, öfkenin ve direnişin simgesi olarak nitelendiren Mohammadi, serbest bırakılmasını ve kadınlara yönelik baskı ve tacizin son bulmasını istedi.

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