Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi"

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

"Uluslararası Af Örgütü İran" genç kadının kıyafetlerini çıkararak yaptığı protesto sonrası gözaltına alındığını ve gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldığını yazdı.

Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar "işkence ve diğer kötü muamelelerden" korunması çağrısı yaptı.

Kadınların başörtüsünü reddetmesine yönelik baskılardan dolayı hak grupları tarafından yaygın olarak belgelenen hapishane istismarının önüne geçmek istiyor.