Kadın öğrenci protesto için kıyafetlerini çıkardı: "İsyan, öfke ve direnişin simgesi"
İran'da, üniversitesinin ahlak polisi tarafından "uygunsuz başörtüsü" nedeniyle taciz edilen bir öğrenci geri adım atmadı. Vücudunu bir protestoya dönüştüren öğrenci, iç çamaşırlarına kadar soyundu ve kampüste yürüdü. Kadınların bedenlerini sürekli kontrol eden rejime meydan okuyan genç kadın, protesto sonrası gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü, öğrencinin gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldığını yazdı. Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar "işkence ve diğer kötü muamelelerden" korunması çağrısı yaptı.
İran'ın başkenti Tahran'daki Azad Bilimsel Araştırma Üniversitesi kadın bir öğrencinin protestosuna şahit oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının kampüste iç çamaşırlarıyla olduğu ve polis memurlarının onu zorla gözaltına aldığı görülüyor.
Öğrenci kaynaklarına göre, kadının protestosu üniversite güvenliğinin başörtüsü politikası nedeniyle taciz etmesiyle başladı.