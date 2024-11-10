Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın"
Hindistan'da bir eyalet, hükümete sözde kadınların güvenliğini esas alan yeni öneriler sundu. Cinsiyetler arası uçurumu genişleten öneriler arasında erkeklerin kadın müşterilerinin saçlarını kesmesinin, kıyafetlerini dikmesinin veya spor salonlarında kadınlara antrenman yaptırmasının yasaklanması yer alıyor. Eyalet yetkilileri tarafından şiddetle savunulan öneriler, kadınlara yönelik cinsel saldırı ve tacizi önlemenin temel çözümü olarak görülüyor.
SOSYAL HAYATA ERKEK ENGELİ
Hindistan'da bir eyalet, kadınların güvenliğini artırmaya yönelik önerileri değerlendiriyor.
Bu öneriler arasında erkeklerin kadın müşterilerinin saçlarını kesmesinin, kıyafetlerini dikmesinin veya spor salonlarında kadınlara antrenman yaptırmasının yasaklanması da yer alıyor.