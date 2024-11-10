Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın"

SADECE KADIN PERSONEL

Ayrıca spor salonları ve yoga merkezlerinde erkeklerin kadınlara eğitim vermemesi, kadın giyim mağazalarında sadece kadın personelin ölçüm yapmasına izin verilmesi ve okul otobüslerinde ayrı kadın güvenlik görevlilerinin bulunması da önerildi.

Önerilerde ayrıca kadınların sıkça ziyaret ettiği diğer yerlere güvenlik kameraları yerleştirilmesi de yer alıyor.