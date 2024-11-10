Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın"

Hindistan'da bir eyalet, hükümete sözde kadınların güvenliğini esas alan yeni öneriler sundu. Cinsiyetler arası uçurumu genişleten öneriler arasında erkeklerin kadın müşterilerinin saçlarını kesmesinin, kıyafetlerini dikmesinin veya spor salonlarında kadınlara antrenman yaptırmasının yasaklanması yer alıyor. Eyalet yetkilileri tarafından şiddetle savunulan öneriler, kadınlara yönelik cinsel saldırı ve tacizi önlemenin temel çözümü olarak görülüyor.

Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın" - 1

SOSYAL HAYATA ERKEK ENGELİ

Hindistan'da bir eyalet, kadınların güvenliğini artırmaya yönelik önerileri değerlendiriyor.

Bu öneriler arasında erkeklerin kadın müşterilerinin saçlarını kesmesinin, kıyafetlerini dikmesinin veya spor salonlarında kadınlara antrenman yaptırmasının yasaklanması da yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın" - 2

CİNSİYETLER ARASI AYRIMCILIK

Uttar Pradesh eyaletinde sözde kadınların güvenliği için ortaya konulan öneriler listesi, erkeklerin kadınlara yönelik cinsel saldırı ve tacizini önlemenin temel çözümü olarak cinsiyetler arası ayrımcılığın körüklenmesini destekliyor.

Öneriler, yasal bir kurum olan Uttar Pradesh Eyalet Kadın Komisyonu tarafından eyalet hükümetine sunuldu ve komisyon üyelerinin tamamı tarafından oy birliğiyle desteklendiği belirtildi.

Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın" - 3

"KÖTÜ NİYETLİ ERKEKLER TACİZDE BULUNABİLİR"

Komisyon, kadın müşterilere sadece kadın kuaförlerin hizmet vermesi gerektiğini belirterek, "Bazı erkeklerin niyetinin iyi olmadığı, bunun da tacize yol açabileceği" iddiasında bulundu.

Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın" - 4

SADECE KADIN PERSONEL

Ayrıca spor salonları ve yoga merkezlerinde erkeklerin kadınlara eğitim vermemesi, kadın giyim mağazalarında sadece kadın personelin ölçüm yapmasına izin verilmesi ve okul otobüslerinde ayrı kadın güvenlik görevlilerinin bulunması da önerildi.

Önerilerde ayrıca kadınların sıkça ziyaret ettiği diğer yerlere güvenlik kameraları yerleştirilmesi de yer alıyor.

Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın" - 5

"KADIN İSTİHDAMI İÇİN ÖNEMLİ"

Komisyonun başkanı Babita Chauhan "Bu, kadınların güvenliği ve kadınların istihdamı açısından önemli" yorumunda bulundu.

Kadına şiddet sarmalı: "Erkeklerin kuaförlük ve terzilik yapması yasaklansın" - 6

KADINA ŞİDDET REKOR SEVİYEDE

Uttar Pradesh eyaleti, resmi istatistiklerinin açıklandığı en son yıl olan 2022'de, 65 bin 743 kadına şiddet vakası belgeledi.

Eyalet, Hindistan'da kadınlara karşı işlenen en yüksek suç sayısına sahip. 

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