Kadınlar 7 yaşında öldürülen Fatima için ayakta

Meksika’nın başkenti Mexico City’de geçen hafta gelen olayda 7 yaşındaki Fatima Cecilia Aldrighett isimli kız çocuğu okul çıkışında annesini beklerken kaçırıldı. Mexico City Başsavcısı Ernestina Godoy Ramos geçen Salı günü yaptığı açıklamada, çocuğun en son 11 Şubat'ta kimliği belirsiz bir kadın tarafından okuldan alınırken görüldüğünü söyledi.
Küçün kızın cesedi 15 Şubat’ta Mexico City’nin güneyindeki Tlahuac semtinde plastik bir poşetin içinde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesinde çocuğun bedeninde cinsel saldırı ve şiddet izlerine rastlandığı belirtildi.
Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, kızı kaçıran kadını tespit etti. Reyes Nájera isimli kadın ve erkek arkadaşı Giovana Cruz Hernández, zorla alıkoymai, tecavüz ve cinayet suçlamarıyla gözaltına alındı.
Küçük çocuk çocuk için Salı günü geniş katılımlı bir cenaze teröni düzenlendi. Bununla birlikte ülkede geçen 25 yaşındaki kadının cesedinin parçalanmış bir halde bulunması ülkedeki kadına ve çocuğa şiddet tartışmalarını daha da alevlendirdi. Ülkede günlerdir düzenlen protestolara binlerce kişi katılıyor.
BBC'nin bildirdiğinie göre, Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz'ülkede son beş yıl içinde kadın cinayetlerinin yüzde 137 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, ülkede her gün ortalama 10 kadın öldürülüyor. Ancak bunların sadece bir kısmı kadın cinayeti kapsamında değerlendiriliyor.