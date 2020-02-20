Kadınlar 7 yaşında öldürülen Fatima için ayakta

GÜNDE 10 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR

BBC'nin bildirdiğinie göre, Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz'ülkede son beş yıl içinde kadın cinayetlerinin yüzde 137 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, ülkede her gün ortalama 10 kadın öldürülüyor. Ancak bunların sadece bir kısmı kadın cinayeti kapsamında değerlendiriliyor.