Kadınlar doğadaki sera gazı emisyonunundan daha az sorumlu

ntv.com.tr 11.06.2020 - 14:12 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 15:55
Yeni Zelanda'dan yapılan yeni bir araştırmaya göre, erkeklerin ulaşım alışkanlıkları kadınlarınkine oranla daha fazla sera gazı emisyonu oluşturuyor.
Araştırmayı gerçekleştiren Otago Üniversitesi’nden Dr. Caroline Shaw, erkeklerin daha az yolculuk yapma eğilimindeyken, daha uzak mesafelere seyahat ettiklerini ve kadınlara göre yürüyüş yapma ya da toplu taşıma araçlarını kullanma olasılıklarının daha düşük olduğunu açıkladı.
Shaw'a göre bu durum, kadınların genel olarak 'erkeklerden daha çeşitli ve daha düşük sera gazı salınımı aktaran bir seyahat profiline' sahip olmasına yol açtı.
Shaw çalışmasında 2002-2014 yılları arasında Yeni Zelanda Hane Halkı Seyahat Araştırması tarafından toplanan 50 bin ulaşım verisini analiz ederek, kadınların her gün erkeklerden kısa mesafelerde daha fazla yolculuk yaptığını söyledi.
Araştırmada kadınların bir arkadaşı ziyaret etmek, bir başkasına eşlik etmek ya da alışveriş yapmak için kısa yolculuklar yaptıkları, erkeklerin ise düşük oranda sosyal amaçlı geziler yaptığı ortaya konuldu. Diğer taraftan, erkeklerin özel araçları ile iuzun yolculuklar yapma eğiliminde olduğu belirtildi.
Bununla birlikte, kadınların erkeklerden yüzde 3 oranında daha az bisikletli seyahat yaptığı aktarıldı.
Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi zehirli gazlar yayılıyor ve bu gazlar atmosferdeki sera etkisinin artmasına neden oluyor. Atmosfere salınan karbondioksit, metan ve ozon gibi sera etkisi yaratan gazlar, yer kabuğu ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden oluyor. Sera etkisi doğal bir olay, ancak çeşitli zararlı gazların insanlar tarafından atmosfere salınması sonucu denge bozulunca küresel ısınmada artış meydana geliyor.