Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemde

GÜNEY KORE'DE SEÇİM MESAJI

20 Şubat'ta doktorların, ses getiren iş bırakma eylemine sahne olan Güney Kore'de kadınlar bugün pankart ve dövizleriyle başkentte sokağa çıktı.

Seul'de kadınlar oturma eylemi yaptı.

AP haber ajansına konuşan bir kadın, "Yaklaşık bir ay içinde Güney Kore'de parlamento seçimleri yapılacak. Seçim döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlarla ilgili diğer pek çok konunun tartışılabilmesi için buradayız. Ayrıca Güney Kore'deki kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veren adaylara ve partilere oy vermeleri gerektiği mesajını vermek istiyoruz" dedi.