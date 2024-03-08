Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemde

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerinin meydanlarını dolduran kadınlar, eşitsizliğe, şiddete, cinayetlere tepki gösterdi. Bazı gösteriler, polis müdahalesi ile karşılaştı.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemde - 1

İLK PROTESTO FİLİPİNLER'DE

Dünyanın dört bir yanında kadınlar bugün seslerini duyurmak için harekete geçti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerde düzenlenen yürüyüşlerde, taleplerini dile getiren kadınlar, ayrımcı politikaları ve kadın cinayetlerini protesto etti.

Bazı ülkelerdeki yürüyüşlere polis müdahalesi gerçekleşti.

Filipinler'de kadınlar, başkent Manila'da polis engeline rağmen seslerini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemde - 2

GÜNEY KORE'DE SEÇİM MESAJI

20 Şubat'ta doktorların, ses getiren iş bırakma eylemine sahne olan Güney Kore'de kadınlar bugün pankart ve dövizleriyle başkentte sokağa çıktı.

Seul'de kadınlar oturma eylemi yaptı.

AP haber ajansına konuşan bir kadın, "Yaklaşık bir ay içinde Güney Kore'de parlamento seçimleri yapılacak. Seçim döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlarla ilgili diğer pek çok konunun tartışılabilmesi için buradayız. Ayrıca Güney Kore'deki kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veren adaylara ve partilere oy vermeleri gerektiği mesajını vermek istiyoruz" dedi. 

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemde - 3

BAŞKENT TOKYO'DA YÜRÜDÜLER

Japonya'da kadınlar, başkent Tokyo'da pankartlarla yürüyüşe geçti.

Ülkede yakın zamanda yapılan bir araştırma, 65 yaş ve üzeri bekar Japon kadınların yüzde 44,1'inin yoksulluk içinde yaşadığını gösterdi.

Bu oranın, bekar yaşlı erkeklerin oranından çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemde - 4

ROMA: KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK

İtalya'nın başkenti Roma'da kadınlar, tüm renkleriyle meydanları doldurdu.

Kadınlar, İran'daki Mahsa Amini protestolarında ses getiren "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganının yazdığı dövizler taşıdı.

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