Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemde
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerinin meydanlarını dolduran kadınlar, eşitsizliğe, şiddete, cinayetlere tepki gösterdi. Bazı gösteriler, polis müdahalesi ile karşılaştı.
İLK PROTESTO FİLİPİNLER'DE
Dünyanın dört bir yanında kadınlar bugün seslerini duyurmak için harekete geçti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerde düzenlenen yürüyüşlerde, taleplerini dile getiren kadınlar, ayrımcı politikaları ve kadın cinayetlerini protesto etti.
Bazı ülkelerdeki yürüyüşlere polis müdahalesi gerçekleşti.
Filipinler'de kadınlar, başkent Manila'da polis engeline rağmen seslerini duyurdu.