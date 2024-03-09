Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'da, İsrailli "Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu" ve "Onları Hemen Eve Getirin" kampanyası destekçileri, 7 Ekim 2023 saldırılarında Hamas militanları tarafından rehin alınan kadınlar ve kız çocukları için eylem yaptı.

Protestocular, rehinelerin serbest bırakılması talebiyle Cape Town'daki parlamento binası önünde toplandı.

Eylemcilerin ellerinde kayıp ve kaçırılmış İsrailli kız çocukları ile kadınların portreleri vardı.