Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerinin meydanlarını dolduran kadınlar, eşitsizliğe, şiddete, cinayetlere tepki gösterdi. Bazı gösteriler, polis müdahalesi ile karşılaştı.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 1

FİLİPİNLER

Dünyanın dört bir yanında kadınlar bugün seslerini duyurmak için harekete geçti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerde düzenlenen yürüyüşlerde, taleplerini dile getiren kadınlar, ayrımcı politikaları ve kadın cinayetlerini protesto etti.

Bazı ülkelerdeki yürüyüşlere polis müdahalesi gerçekleşti.

Filipinler'de kadınlar, başkent Manila'da polis engeline rağmen seslerini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 2

GÜNEY KORE

20 Şubat'ta doktorların, ses getiren iş bırakma eylemine sahne olan Güney Kore'de kadınlar bugün pankart ve dövizleriyle başkentte sokağa çıktı.

Seul'de kadınlar oturma eylemi yaptı.

AP haber ajansına konuşan bir kadın, "Yaklaşık bir ay içinde Güney Kore'de parlamento seçimleri yapılacak. Seçim döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlarla ilgili diğer pek çok konunun tartışılabilmesi için buradayız. Ayrıca Güney Kore'deki kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veren adaylara ve partilere oy vermeleri gerektiği mesajını vermek istiyoruz" dedi. 

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 3

JAPONYA

Japonya'da kadınlar, başkent Tokyo'da pankartlarla yürüyüşe geçti.

Ülkede yakın zamanda yapılan bir araştırma, 65 yaş ve üzeri bekar Japon kadınların yüzde 44,1'inin yoksulluk içinde yaşadığını gösterdi.

Bu oranın, bekar yaşlı erkeklerin oranından çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 4

İTALYA

İtalya'nın başkenti Roma'da kadınlar, tüm renkleriyle meydanları doldurdu.

Kadınlar, İran'daki Mahsa Amini protestolarında ses getiren "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganının yazdığı dövizler taşıdı.

İtalya'da geçen kasım ayında bir kadın öğrenci, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüş, kadınlar çok sayıda protesto düzenlemişti.

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PAKİSTAN

Pakistan'da 8 Mart'ı kutlamak üzere İslamabad sokaklarına çıkan kadınlar pankartlarla taleplerini duyurdu.

Göstericilerin çoğu Filistinlilere destek için de yürürken "özgürlük" sloganları attı.

Ülkede, geçen hafta, eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz'ın, Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamlamasıyla ülkede ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçilmişti.

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LÜBNAN

Lübnan'da da kadınlar eylemdeydi.

Filistine destek gösterileri yapan Lübnanlı kadınlar, Gazze'de soykırımın sona ermesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletlet Kadın Ofisi'nin önüne yürüyen kadınlar, ateşkes çağrısı yaptı. 

Eylemciler, "Gazze'yi kurtarın" yazan pankartlar taşıdı.

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ALMANYA

Bir diğer yürüyüş, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi.

Flama ve dövizler taşıyan kadınlar arasında sendika üyeleri de vardı.

Almanya'da bir süredir hava ulaşımını sekteye uğratan grevler düzenleyen Verdi sendikası üyelsi kadınlar, 8 Mart yürüyüşünde yerini aldı.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 8

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da dikkat çeken bir eylem vardı.

Margaret Atwood''un ünlü romanı Damızlık Kızın Öyküsü'ne atıf yapan kırmızı giysiler giyen kadınlar, başkentte toplandı.

Kadınlar, "Kadın, Yaşam, Özgürlük" ifadeleri yazan dövizler taşıdı.

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AZERBAYCAN

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de meşaleler yakan kadınlar, sloganlarla eylem yaptı.

Azerbaycan'da, ocak ayında, 28 kişilik COP29 organizasyon komitesinin tamamının erkeklerden oluşmasına yönelik tepkiler ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı, eleştiriler üzerine komiteye 12 kadın atamıştı.

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GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'da, İsrailli "Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu" ve "Onları Hemen Eve Getirin" kampanyası destekçileri, 7 Ekim 2023 saldırılarında Hamas militanları tarafından rehin alınan kadınlar ve kız çocukları için eylem yaptı.

Protestocular, rehinelerin serbest bırakılması talebiyle Cape Town'daki parlamento binası önünde toplandı.

Eylemcilerin ellerinde kayıp ve kaçırılmış İsrailli kız çocukları ile kadınların portreleri vardı.

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PARAGUAY

Güney Amerika ülkeleri de 8 Mart'ta kadın yürüyüşlerine sahne oldu.

Paraguay'daki eyleme bir protestocu, köpeğiyle katıldı.

Muhafazakâr değerlerin kök saldığı Paraguay'da kadınlar giderek artan bir baskıyla karşı karşıya.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 12

MEKSİKA

Meksika'nın başkenti Mexico City'de de Dünya Kadınlar Günü'nde meydanlar coşkuluydu.

Polis, Zocalo'ya yürüyen göstericilere Ulusal Sarayı çevreleyen barikatın arkasından göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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ARJANTİN

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında kadınlar Latin Amerika'da kürtaj haklarının sembolü olan yeşil bandanaları taşıdı.

Arjantin'de geçen ekim ayında göreve gelen aşırı Javier Milei hükümeti, kürtajı suç sayan yasa tasarısını Kongre'ye sunmuştu.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 14

PERU

Peru'nun başkenti Lima'da kadınlar, adalet sisteminde kadınların görünmez olduğunu sembolize etmek için yüzlerini beyaz eşarplarla kapatarak gösteri yaptı.

Güney Amerika ülkesi Peru, aile içi şiddet oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 15

İSPANYA

İspanya'nın başkenti Madrid'deki kadınlar 8 Mart'ta bir günlüğüne greve gitti.

Kadınlar, ülke çapında ücret eşitsizliği ve cinsiyet temelli şiddete karşı çok sayıda protesto düzenledi.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 16

VENEZUELA

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta kadınlar ellerini beyaza boyayarak protestoya katıldı.

Venezuela'da kadın örgütlerinin kayıtlarına göre 2023 yılında yaklaşık 160 kadın cinayeti işlendi. 

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 17

ŞİLİ

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen yürüyüşte kadınlar, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Kadınlar, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden kundaklı bebekleri tutarak bir performans sergiledi.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 18

BOLİVYA

Bir diğer Güney Amerika ülkesi Bolivya'da da 8 Mart eylemi vardı. 

La Paz kentinde kadınlar, pembe ve mor kıyafetleriyle sokaklarda yerini aldı.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 19

EKVADOR

Ekvador'un Quito kentinde kadınlar hakları için yürüdü.

Ekvadorlu kadınlar, ülkede artan suç ve şiddetin hedefi haline geldi.

Geçen yıl Ekvador'da 172 kadın, suç örgütleri tarafından öldürüldü. 

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URUGUAY

Uruguay'ın Montevideo kentindeki mitingde, bir kız çocuğunun elindeki döviz dikkat çekti.

Dövizde, İspanyolca "Biz kızlar böyle savaşırız" yazıyor.

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BREZİLYA

Brezilya'da gösterilerin adresi Rio de Janerio'ydu.

Kadınlar enstrümanlaryla eylemlerde yerini aldı.

Devlet Başkanı Lula da Silva, geçen eylül ayında, kadınları etkileyen ücret eşitsizliğiyle mücadele etmek üzere bir yasa tasarısı sunmuştu.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 22

Sırbistan'da kadınlar, başkent Belgrad'da yürüdü.

Bir kadın, ABD'li feminist yazar Audre Lorde'nin sözlerinin yazılı olduğu bir pankart taşıdı. 

"Ustanın aleti asla ustanın evini sökmez." 

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 23

ROMANYA

Romanya'nın başkenti Bükreş'te kadınlar barınma sorununa dikkat çekti.

Bir protestocu kadın, eyleme "Ataerkil şiddete karşı uygun fiyatlı konut" yazılı dövizle katıldı.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 24

GUATEMELA

Bir diğer protesto da Guetemala'da gerçekleşti.

Kadınlar, mor bandalarla yürüdü.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC),  geçen hafta yaptığı açıklamada, cinsiyete dayalı şiddetin Guatemala'daki kadın ve kız çocuklarını etkilemeye devam ettiği uyarısında bulunmuştu.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 25

KOLOMBİYA

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da kadınlar, aile içi şiddete maruz kalanlara desteği simgeleyen mor el izleriyle eylem yaptı.

Kolombiya'da 2021 yılındaki hükümet karşıtı protestolarda, polislerin kadınlara yönelik sözlü taciz, cinsel şiddet tehditleri ve ayrımcılık uyguladığı bildirilmişti.

Kadınlar dünyanın dört bir yanında eylemdeydi - 26

FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te, kadınlar kendi çaldıkları müzik eşliğinde yürüdü.

Fransa, geçen hafta aldığı karar ile kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu.

Bu, kadın hakları için tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

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