Kadınlar doğadaki sera gazı emisyonunundan daha az sorumlu

Shaw'a göre bu durum, kadınların genel olarak 'erkeklerden daha çeşitli ve daha düşük sera gazı salınımı aktaran bir seyahat profiline' sahip olmasına yol açtı.

Shaw çalışmasında 2002-2014 yılları arasında Yeni Zelanda Hane Halkı Seyahat Araştırması tarafından toplanan 50 bin ulaşım verisini analiz ederek, kadınların her gün erkeklerden kısa mesafelerde daha fazla yolculuk yaptığını söyledi.