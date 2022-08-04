Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar

4. KADINLARIN GÜREŞTİĞİ TV PROGRAMI YAPMAK

ABD’li Jonathan Vargas, 2008 yılında 35,3 milyon dolarlık Powerball çekilişini kazandı. O sırada 19 yaşında olan Vargas, kazancıyla bir kadın güreşi programı olan Wrestlicious'u yarattı. Program bir yıl sürdü ve spor programından daha çok kadınların objeleştirildiği bir TV showu olarak görüldü. CBS News, saha önce Vargas'ın bu programa dayanan bir realite TV şovu da oluşturmak istediğini bildirdi.