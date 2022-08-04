Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar

“Büyük ikramiyeyi kazansaydınız ne yapardınız?” ABD’nin Illinios eyaletinde kimliği açıklanmayan bir kişi geçen Cuma günü 1,28 milyar dolar değerindeki haftalardır devreden Mega Millions ikramiyesini kazandı ve muhtemelen gece-gündüz bu sorunun cevabını düşünüyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak, insanlar için hayalindeki evi satın almak, tutkulu oldukları bir işi kurmak veya yardıma ihtiyacı olanlara bağış yapmak gibi hem maddi hem de manevi bir çok tatmin edici olasılığın kapısını açabilir. Ancak, genelde piyango talihlilerinin ellerindeki parayı hızlıca çarçur ettiği görülüyor. İşte kadınların güreştiği TV kanalı programı yapmaktan su parkı inşasına, göğüs implantlarından yeni bir ev satın almaya piyango talihlilerinin yaptıkları şeyler…

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 10:43

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 1

1. SU PARKI YAPTIRMAK

ABD’nin New York kentinde 2011 yılında 28,7 milyon dolarlık Mega Millions ikramiyesini kazanan John-Linda Kutey çifti ailelerinin adını yaşatmak için bir su parkı inşa etti. Green Island’daki Sprey Park hala faaliyette ve ziyaretçilerden oldukça büyük bir ilgi görüyor. 

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 2

2. ESRARIN YASALLAŞTIRILMASI İÇİN LOBİCİLİK

The Huffington Post'un haberine göre Kanadalı esrar aktivisti Bob Erb, babasının Calgary'deki cenazesine giderken yolda bir piyango bileti aldıktan sonra  2012'de 25 milyon dolar kazandı. Mevsimlik inşaat işçisi olan Berb, çalışmaya devam etti ve maaşını gıda bankasına bağışladı. Piyangodaki kazancının bir kısmını esrarın yasallaştırılmasını destekleyen yıllık bir etkinlik olan 420 Day'e verdi.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 3

3. DÜNYAYI DOLAŞMAK

İngiltere’de Nigel Willetts adlı bir işletme sahibi   2014 yılında 1 milyon sterlin kazandı. Parayı 13 aile üyesine paylaştırdı ve dünyayı dolaştı.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 4

4. KADINLARIN GÜREŞTİĞİ TV PROGRAMI YAPMAK

ABD’li Jonathan Vargas, 2008 yılında 35,3 milyon dolarlık Powerball çekilişini kazandı. O sırada 19 yaşında olan Vargas, kazancıyla bir kadın güreşi programı olan Wrestlicious'u yarattı. Program bir yıl sürdü ve spor programından daha çok kadınların objeleştirildiği bir TV showu olarak görüldü. CBS News, saha önce  Vargas'ın bu programa dayanan bir realite TV şovu da oluşturmak istediğini bildirdi.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 5

5. EV SATIN ALMAK

İngiliz Lara ve Roger Griffiths  2006'da Loto’dan 1,8 milyon sterlin kazandı. Çift, kazançlarını hayallerindeki evi 670 bin sterline satın almak için kullandı. Griffiths ailesi, ayrıca bir Porsche ve iki mülk daha satın aldı, borsaya yatırım yaptı. Ne yazık ki, altı yıl sonra servetlerinin her kuruşunu gitti.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 6

6. GÖĞÜS BÜYÜTME AMELİYATI

İngiltere’de Sarah Cockings, 2005 yılında 3 milyon sterlinlik büyük ödülü kazandığında bir sosyal hizmet öğrencisiydi. Cockings, ebeveynlerinin yeni evi, tatilleri ve arabaları için ödeme yaparak sevdiklerini mutlu etti. Ablasının meme büyütme masraflarını ödeyerek kardeşini de durumun dışında bırakmadı.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 7

7. KUMAR OYNAMAK

ABD’nin New Jersey eyaletinde Evelyn Adams arka arkaya 1985 ve 1986 yıllarında  toplam 5,4 milyon dolar kazandı.Kendini şanslı hisseden Adams kazancını  Atlantic City'deki masalara ve kumar makinelerine götürdü. Şansını zorladı. Kadın 2016 itibariyle  parasız kaldı ve kazancının hepsini kumarda kaybettikten sonra bir parkta yaşamaya başladı. 

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 8

8. PİYANGO İKRAMİYESİ İLE ÇILGINCA ALIŞVERİŞ YAPMAK

İngiltere’de Vivian Nicholson 1961'de futbol bahislerinden  bir servet kazandı. Bugünün değeriyle 3 milyon sterlin değerinde olan 152 bin 300 sterlinlik bir servetin sahibi oldu. Hemen lüks moda markası Harrods'tan çeşitli elbiseler sipariş etti, birkaç lüks araba satın aldı ve tüm ABD ve Avrupa'yı dolaştı. 2016 itibariyle dolabı haute couture kıyafetlere doluydu ama cüzdanı boştu.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 9

9.  SİYASİ PARTİLERİ DESTEKLEMEK

1993'te 18 milyon dolar kazandıktan sonra, Güney Koreli bir peruk yapımcısı ülkedeki Demokrat Partiyi desteklemek için büyük bir bağış yaptı.Ancak, biraz fazla hayırsever olan talihlinin yaptığı bağışlar, kredi kartı ve kumar borçları nedeniyle 2011 yılında elinde hiçbir şey kalmadı.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 10

10.  İKRAMİYEYİ EĞİTİME YATIRMAK 

Kanada’da aldığı ilk ve tek biletle piyangoyu kazandıktan sonra, 18 yaşına yeni giren Charlie Lagarde'a, hayatının geri kalanında haftada 1 milyon dolar ya da bin  dolar arasında bir seçim yapma seçeneği sunuldu. Lagarde, haftada bin doları seçti ve bu parayı seyahat etmek ve fotoğrafçılık okumak için kullanmak istediğini söyledi. Lagarde, en büyük hayallerinden birinin  National Geographic’te fotoğrafçı olmak olduğunu söyledi.

Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 11
Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar - 12

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