Kadınların güreştiği TV programından su parkı inşasına: Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan 10 kişi ve yaptıkları yatırımlar

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 10:43
ABD’nin New York kentinde 2011 yılında 28,7 milyon dolarlık Mega Millions ikramiyesini kazanan John-Linda Kutey çifti ailelerinin adını yaşatmak için bir su parkı inşa etti. Green Island’daki Sprey Park hala faaliyette ve ziyaretçilerden oldukça büyük bir ilgi görüyor.
The Huffington Post'un haberine göre Kanadalı esrar aktivisti Bob Erb, babasının Calgary'deki cenazesine giderken yolda bir piyango bileti aldıktan sonra 2012'de 25 milyon dolar kazandı. Mevsimlik inşaat işçisi olan Berb, çalışmaya devam etti ve maaşını gıda bankasına bağışladı. Piyangodaki kazancının bir kısmını esrarın yasallaştırılmasını destekleyen yıllık bir etkinlik olan 420 Day'e verdi.
İngiltere’de Nigel Willetts adlı bir işletme sahibi 2014 yılında 1 milyon sterlin kazandı. Parayı 13 aile üyesine paylaştırdı ve dünyayı dolaştı.
ABD’li Jonathan Vargas, 2008 yılında 35,3 milyon dolarlık Powerball çekilişini kazandı. O sırada 19 yaşında olan Vargas, kazancıyla bir kadın güreşi programı olan Wrestlicious'u yarattı. Program bir yıl sürdü ve spor programından daha çok kadınların objeleştirildiği bir TV showu olarak görüldü. CBS News, saha önce Vargas'ın bu programa dayanan bir realite TV şovu da oluşturmak istediğini bildirdi.
İngiliz Lara ve Roger Griffiths 2006'da Loto’dan 1,8 milyon sterlin kazandı. Çift, kazançlarını hayallerindeki evi 670 bin sterline satın almak için kullandı. Griffiths ailesi, ayrıca bir Porsche ve iki mülk daha satın aldı, borsaya yatırım yaptı. Ne yazık ki, altı yıl sonra servetlerinin her kuruşunu gitti.
İngiltere’de Sarah Cockings, 2005 yılında 3 milyon sterlinlik büyük ödülü kazandığında bir sosyal hizmet öğrencisiydi. Cockings, ebeveynlerinin yeni evi, tatilleri ve arabaları için ödeme yaparak sevdiklerini mutlu etti. Ablasının meme büyütme masraflarını ödeyerek kardeşini de durumun dışında bırakmadı.
ABD’nin New Jersey eyaletinde Evelyn Adams arka arkaya 1985 ve 1986 yıllarında toplam 5,4 milyon dolar kazandı.Kendini şanslı hisseden Adams kazancını Atlantic City'deki masalara ve kumar makinelerine götürdü. Şansını zorladı. Kadın 2016 itibariyle parasız kaldı ve kazancının hepsini kumarda kaybettikten sonra bir parkta yaşamaya başladı.
İngiltere’de Vivian Nicholson 1961'de futbol bahislerinden bir servet kazandı. Bugünün değeriyle 3 milyon sterlin değerinde olan 152 bin 300 sterlinlik bir servetin sahibi oldu. Hemen lüks moda markası Harrods'tan çeşitli elbiseler sipariş etti, birkaç lüks araba satın aldı ve tüm ABD ve Avrupa'yı dolaştı. 2016 itibariyle dolabı haute couture kıyafetlere doluydu ama cüzdanı boştu.
1993'te 18 milyon dolar kazandıktan sonra, Güney Koreli bir peruk yapımcısı ülkedeki Demokrat Partiyi desteklemek için büyük bir bağış yaptı.Ancak, biraz fazla hayırsever olan talihlinin yaptığı bağışlar, kredi kartı ve kumar borçları nedeniyle 2011 yılında elinde hiçbir şey kalmadı.
Kanada’da aldığı ilk ve tek biletle piyangoyu kazandıktan sonra, 18 yaşına yeni giren Charlie Lagarde'a, hayatının geri kalanında haftada 1 milyon dolar ya da bin dolar arasında bir seçim yapma seçeneği sunuldu. Lagarde, haftada bin doları seçti ve bu parayı seyahat etmek ve fotoğrafçılık okumak için kullanmak istediğini söyledi. Lagarde, en büyük hayallerinden birinin National Geographic’te fotoğrafçı olmak olduğunu söyledi.