Kafatası omurgasından ayrılmak üzereydi: 37 ameliyat geçirdi

16 yaşındayken oynadığı bir futbol maçı sırasında sert bir şekilde yere çakılan Megan King, kazanın ardından tam 37 kez ameliyat oldu. Olay sırasında sağ ayak bileğini ve omurgasını yaralayan genç kadının, her iki kürek kemiğindeki kaslar da koptu. Bir yıldan fazla koltuk değnekleriyle yaşamak zorunda kalan Meghan King'in yaraları, zamanla daha da kötüleşti.

Doktorlar, geçirdiği çok sayıda ameliyata rağmen Megan King'in neden bir türlü iyileşemediğini anlayamadılar. Ancak kazadan on yıl sonra, genç kadının nadir görülen genetik bir hastalık olan hipermobil Ehler’s-Danlos hastalığına yakalandığı belirlendi.