Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Suriye'de son durum: Bin 662 ölü, binlerce yaralı

Sahadaki, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 810 kişi öldü, 2 binden fazla kişi yaralandı.