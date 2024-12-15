Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi

Daha önce yapılan araştırmalarda, sabah 7’den önce kahvaltı yapmanın yaşam süresini uzatabileceği öne sürülmüştü. New York Şehir Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, sabah 6 ile 7 arasında kahvaltı yapanların, sabah 8'de kahvaltı yapanlara göre kalp krizi ve kanser gibi hastalık kaynaklı erken ölüm riskinin yüzde 6 daha düşük olduğu belirlendi. Sabah 10’da kahvaltı yapanların erken ölüm riskinin ise sabah 6-7 arasında kahvaltı yapanlara göre yüzde 12 daha fazla olduğu tespit edildi.



