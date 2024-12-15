Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi
Avrupalı bilim insanlarının yaptığı son araştırma, kahvaltı öğününün, kilo kontrolünde önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle 50'li yaşlardaki bireylerin kahvaltı öğününü atlamasının, kilo alımına yol açabileceğini belirterek uyardı.
Üç yıl süren çalışmada, metabolik sendrom hastalığına sahip yaklaşık 380 İspanyol katılımcının sağlık, kilo ve beslenme alışkanlıkları incelendi. Metabolik sendrom; kalp hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet gibi riskleri artıran bir durumdur ve yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, bel çevresindeki aşırı yağ birikimi ile yüksek kolesterol gibi faktörleri içerir.