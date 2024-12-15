Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi

Avrupalı bilim insanlarının yaptığı son araştırma, kahvaltı öğününün, kilo kontrolünde önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle 50'li yaşlardaki bireylerin kahvaltı öğününü atlamasının, kilo alımına yol açabileceğini belirterek uyardı.

Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi - 1

Üç yıl süren çalışmada, metabolik sendrom hastalığına sahip yaklaşık 380 İspanyol katılımcının sağlık, kilo ve beslenme alışkanlıkları incelendi. Metabolik sendrom; kalp hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet gibi riskleri artıran bir durumdur ve yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, bel çevresindeki aşırı yağ birikimi ile yüksek kolesterol gibi faktörleri içerir.

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Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi - 2

Araştırmanın bulgularına göre, kahvaltının günlük kalori alımının yüzde 20-30’unu oluşturacak şekilde yapılması, kahvaltı öğününü atlamaktan ya da çok az kalori alarak kahvaltı yapmaktan çok daha sağlıklı.

Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi - 3

İngiltere’deki Ulusal Sağlık Servisi, kadınların günlük olarak 2 bin, erkeklerin ise 2 bin 500 kalori tüketmesini öneriyor. Sağlıklı bir kahvaltının, toplam kalorinin yüzde 20-25’ini karşılaması ve çeşitli besin öğeleri içermesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi - 4

The Telegraph'ta yer alan habere göre, sabah kahvaltısında yaklaşık 400 kalori alan kişilerin, kahvaltıyı atlayanlara göre daha düşük vücut kitle indeksine sahip oldukları ve bel çevrelerinin bir inç daha ince olduğu gözlemlendi.

Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi - 5

Barselona’daki Hospital del Mar Araştırma Enstitüsü’nden Karla-Alejandra Pérez-Vega, araştırmada sadece kahvaltı üzerine odaklanıldığını ve bu nedenle kahvaltının günün en önemli öğünü olup olmadığına dair kesin bir sonuca varılamadığını belirtti. Uzman isim, kahvaltının uzun süreli açlık sonrası, metabolizmanın uyanmasında kritik bir rol oynadığını da vurguladı. Kahvaltıyı atlayanların, daha az enerji tüketen kişiler olduğunu da sözlerine ekledi.

Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi - 6

Daha önce yapılan araştırmalarda, sabah 7’den önce kahvaltı yapmanın yaşam süresini uzatabileceği öne sürülmüştü. New York Şehir Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, sabah 6 ile 7 arasında kahvaltı yapanların, sabah 8'de kahvaltı yapanlara göre kalp krizi ve kanser gibi hastalık kaynaklı erken ölüm riskinin yüzde 6 daha düşük olduğu belirlendi. Sabah 10’da kahvaltı yapanların erken ölüm riskinin ise sabah 6-7 arasında kahvaltı yapanlara göre yüzde 12 daha fazla olduğu tespit edildi.

Kahvaltı yapmamak zararlı mı? Son araştırma gerçeği gözler önüne serdi - 7

Bu araştırmalar, sabah kahvaltısının sadece sağlıklı bir yaşam için değil, aynı zamanda yaşam süresini uzatmak için de önemli bir öğün olduğunu ortaya koyuyor.

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