Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor
Kalp sağlığına giden yol sabah yaptığınız seçimlerle başlar. Bu yaygın kahvaltı hatalarından kaçınmak, yalnızca kolesterol seviyenizi yönetmekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam tarzı için güçlü bir temel de oluşturabilirsiniz. Küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir, bu nedenle gününüze doğru başlayın ve kalbinize iyi bakın.
Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak adlandırılır, ancak sabahları yanlış seçimler yapmak yarardan çok zarar verebilir. Kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek kolesterol, beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılıdır ve kahvaltı bunda önemli bir rol oynar. 2018'de yapılan bir araştırma, kahvaltı alımının hem zihinsel hem de fiziksel sağlığa fayda sağladığını göstermektedir.