Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor

Kalp sağlığına giden yol sabah yaptığınız seçimlerle başlar. Bu yaygın kahvaltı hatalarından kaçınmak, yalnızca kolesterol seviyenizi yönetmekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam tarzı için güçlü bir temel de oluşturabilirsiniz. Küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir, bu nedenle gününüze doğru başlayın ve kalbinize iyi bakın.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 1

Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak adlandırılır, ancak sabahları yanlış seçimler yapmak yarardan çok zarar verebilir. Kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek kolesterol, beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılıdır ve kahvaltı bunda önemli bir rol oynar. 2018'de yapılan bir araştırma, kahvaltı alımının hem zihinsel hem de fiziksel sağlığa fayda sağladığını göstermektedir.

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Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 2

Öğün atlamaktan yanlış yiyecekleri seçmeye kadar, bu sabah hataları sessizce kolesterol seviyenizi artırabilir.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 3

İşte yapabileceğiniz en yaygın kahvaltı hataları ve bunları nasıl düzelteceğiniz.

Birçok kişi kahvaltıyı atlamanın kalorileri azaltmanın hızlı bir yolu olduğunu düşünür. Ancak bu alışkanlık ters tepebilir.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 4

Kahvaltıyı atlamak, günün ilerleyen saatlerinde sağlıksız atıştırmalıklara yol açabileceğinden, daha yüksek kolesterol seviyeleriyle bağlantılıdır.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 5

Çeşitli çalışmalar, kahvaltıyı atlayanlarda obezite, yüksek tansiyon, olumsuz lipid profilleri, diyabet ve metabolik sendrom gibi kardiyometabolik risklerin daha yüksek yaygınlık ve insidansına sahip olduğunu kanıtlamıştır ve bu da sonunda CVD riskinin artmasına katkıda bulunabilir. Bunun yerine, kolesterolünüzü kontrol altında tutmak için dengeli bir sabah yemeği tercih edin.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 6

TAM TAHILLI ÜRÜNLER

Şekerli tahıllar kullanışlı ve lezzetli görünebilir, ancak rafine karbonhidratlar ve şekerlerle doludur. Bu içerikler, kanınızdaki bir yağ türü olan trigliseritlerde artışa ve sonunda kötü kolesterolün (LDL) yükselmesine neden olabilir. Bunları, lif açısından zengin ve kalp dostu olan yulaf veya müsli gibi tam tahıllı seçeneklerle değiştirin.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 7

İŞLENMİŞ ETLER SAĞLIĞI RİSKE ATIYOR

Sosisler, tavuk salamı ve hatta balık kızartmaları popüler kahvaltı öğeleri olabilir, ancak doymuş yağ ve sodyum açısından yüksektir. Bunları düzenli olarak tüketmek LDL kolesterolü artırabilir ve kalbinizi riske atabilir. Bunun yerine haşlanmış yumurta veya ızgara tavuk gibi yağsız protein kaynaklarına yönelmelisiniz.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 8

RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN UZAK DURUN

Beyaz ekmek veya makarna sabah isteklerinizi tatmin edebilir, ancak kolesterol seviyelerini düşürmek için gereken liflerden yoksundurlar.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 9

Rafine karbonhidratlar insülin yükselmelerine neden olabilir, bu da yağ depolanmasını teşvik eder ve kolesterolü artırır. Tam tahıllı ekmek veya çok tahıllı seçenekler daha sağlıklı alternatiflerdir.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 10

RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN UZAK DURUN

Beyaz ekmek veya makarna sabah isteklerinizi tatmin edebilir, ancak kolesterol seviyelerini düşürmek için gereken liflerden yoksundurlar. Rafine karbonhidratlar insülin yükselmelerine neden olabilir, bu da yağ depolanmasını teşvik eder ve kolesterolü artırır. Tam tahıllı ekmek veya çok tahıllı seçenekler daha sağlıklı alternatiflerdir.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 11

PORSİYONLARI GÖZDEN GEÇİRİN

Sağlıklı yiyecekler bile aşırı tüketildiğinde yüksek kolesterole yol açabilir. Büyük porsiyonlarda kuruyemiş, tohum veya meyve, besleyici olsa da kalori açısından yoğun olup kilo alımına katkıda bulunabilir ve dolaylı olarak kolesterolü etkileyebilir. Dengeyi korumak için porsiyon boyutlarına dikkat edin.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 12

KREMALI ŞEKERLİ İÇECEKLER DİKKAT!

Birçok kişi kahvaltılarına şekerli kahve içecekleri veya krema yüklü çay eşlik eder. Bu içecekler doymuş yağ ve şeker açısından yüksektir ve bu da daha yüksek kolesterole katkıda bulunabilir. Daha sağlıklı bir başlangıç ​​için minimum şeker içeren siyah kahve, yeşil çay veya bitki bazlı süt deneyin.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 13

LİF AÇISINDAN ZENGİN GIDALARI ATLAMAK

Lif, kolesterolü düşürmek için olmazsa olmazdır, ancak birçok kahvaltıda yeterli lif bulunmaz. Yulaf, meyve ve sebze gibi yiyecekler bağırsaktaki kolesterole bağlanabilir ve onu vücuttan uzaklaştırabilir. Bunları günlük kahvaltınıza eklemeyi alışkanlık haline getirin.

Kahvaltıdaki en yaygın hata yüksek kolesterol nedeni: Kalbi riske atıyor - 14

SAĞLIKLI YAĞLARI GÖZ ARDI ETMEK

"Temiz" beslenmek için tüm yağlardan kaçınmak bir hata olabilir. Fındık, çekirdek ve zeytinyağında bulunanlar gibi sağlıklı yağlar, iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur

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