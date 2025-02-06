Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor

KAHVENİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kahvenin içeriğinde bulunan kafein ve bitki bileşikleri, vücutta tip 2 diyabetle bağlantılı iltihabı azaltabiliyor. Bunun yanı sıra, düzenli kahve tüketen bireylerin yaşlandıkça daha az kilo aldığı ve bunun da diyabet riskini düşürebileceği biliniyor.



Öte yandan, şeker eklenmiş kahve tüketiminin kilo alımını artırabileceği belirtiliyor. Şekerli kahve, şekerli yiyecekler kadar doyurucu olmadığından, bireylerin öğünlerde ve atıştırmalıklarda ekstra kalori almasını engelleyemiyor. Bu durum, şeker tüketiminin diyabet riskini nasıl etkilediğini de açıklıyor.





