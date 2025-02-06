Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor
Kahve dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerden biri. Kahvenin sağlığa pek çok faydası olduğu biliniyor. Yeni bir araştırmaya göre, kahve tüketimi tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Ancak, bu faydayı görmek için kahvenizi içmek için dikkat etmeniz gereken bir kural var.
Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen çalışmada, yaklaşık 290 bin kişinin kahve tüketimi incelendi. 34 yıl süren takip sürecinde, bu kişilerin 13 bin 281'ine tip 2 diyabet teşhisi konuldu. Araştırma sonuçlarına göre, günde tüketilen her bir fincan siyah kahve, tip 2 diyabet riskini yüzde 10 oranında düşürüyor. Kahvesine süt ekleyenler için de benzer faydalar gözlemlendi.