Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor

Kahve dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerden biri. Kahvenin sağlığa pek çok faydası olduğu biliniyor. Yeni bir araştırmaya göre, kahve tüketimi tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Ancak, bu faydayı görmek için kahvenizi içmek için dikkat etmeniz gereken bir kural var.

Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 1

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen çalışmada, yaklaşık 290 bin kişinin kahve tüketimi incelendi. 34 yıl süren takip sürecinde, bu kişilerin 13 bin 281'ine tip 2 diyabet teşhisi konuldu. Araştırma sonuçlarına göre, günde tüketilen her bir fincan siyah kahve, tip 2 diyabet riskini yüzde 10 oranında düşürüyor. Kahvesine süt ekleyenler için de benzer faydalar gözlemlendi.


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Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 2

Ancak, kahvesine şeker ekleyen kişilerde bu faydanın azaldığı görüldü. Şeker ekleyenlerde risk azalması yalnızca yüzde 5 olarak belirlendi. Araştırmada, kahvesine ortalama bir çay kaşığı şeker ekleyen bireylerin tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu, ancak bu faydanın siyah kahve içenlere kıyasla yarı yarıya azaldığı tespit edildi.


Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 3

KAHVENİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kahvenin içeriğinde bulunan kafein ve bitki bileşikleri, vücutta tip 2 diyabetle bağlantılı iltihabı azaltabiliyor. Bunun yanı sıra, düzenli kahve tüketen bireylerin yaşlandıkça daha az kilo aldığı ve bunun da diyabet riskini düşürebileceği biliniyor.

Öte yandan, şeker eklenmiş kahve tüketiminin kilo alımını artırabileceği belirtiliyor. Şekerli kahve, şekerli yiyecekler kadar doyurucu olmadığından, bireylerin öğünlerde ve atıştırmalıklarda ekstra kalori almasını engelleyemiyor. Bu durum, şeker tüketiminin diyabet riskini nasıl etkilediğini de açıklıyor.


Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 4

TATLANDIRICI KULLANIMI FARK YARATIYOR MU?

Araştırmaya göre, kahveye yapay tatlandırıcı eklenmesi de tip 2 diyabete karşı kahvenin sağladığı korumayı zayıflatıyor. Yapay tatlandırıcı içeren kahve tüketen bireylerde, tip 2 diyabet riskinde fincan başına yalnızca yüzde 7'lik bir azalma görüldü.


Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 5

Araştırmaya liderlik eden Dr. Matthias Henn, "Kahve içmek diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabilir, ancak şeker veya tatlandırıcı eklemek bu faydaları önemli ölçüde azaltır." ifadelerini kullandı. Henn, "Kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için şeker veya yapay tatlandırıcıları hayatınızdan çıkarmayı düşünün." önerisinde bulundu.

Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 6

ARAŞTIRMA DETAYLARI

Çalışma, ABD'de yürütülen üç büyük sağlık araştırmasına katılan kadın hemşireler ve erkek sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara her dört yılda bir kahve tüketimleri ve beslenme alışkanlıkları soruldu. Ayrıca, her iki yılda bir sağlık durumları ve tip 2 diyabet teşhisi konulup konulmadığı kaydedildi.


Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 7

Elde edilen verilere göre, araştırmaya katılan bireylerin yüzde 60'ı kahvelerine bir katkı maddesi eklerken, yüzde 42'si kahvesine şeker eklemeyi tercih ediyor. Sütün tip 2 diyabet riski üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı belirlenirken, yapay beyazlatıcıların etkisi net olarak ölçülemedi.


Kahve diyabete karşı ama bir şartla: Böyle içmek faydasını azaltıyor - 8

Sonuç olarak, ister kafeinli ister kafeinsiz olsun, kahve tüketimi tip 2 diyabet riskini azaltıcı bir etkiye sahip. Ancak, bu olumlu etkiyi en üst seviyeye çıkarmak için kahvenizi şekersiz içmeniz öneriliyor. Çalışmanın sonuçları American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlandı.

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