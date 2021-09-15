Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı: Yüzde 60’ı tükeniyor

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan aşırı hava olayları nedeniyle kahve fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Pandemi ile ilgili konular nedeniyle yaşanan tedarik ve kahve çekirdeklerinin maliyeti ise bu yıl şimdiye kadar yüzde 40'tan fazla arttı.