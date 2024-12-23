Kahve üreticileri harekete geçti: Güney Amerika'nın tek yerli ayısı tehdit altında

Kolombiya'nın Batı Villa de Cauca bölgesinde, Jhoan Bravo'nun kahve çiftliği, yemyeşil And dağlarının arasında, bereketli tarlalar ve zümrüt ormanlarla kaplı bir goblenin içinde yer alıyor.

El Cezire'nin haberine göre 35 yaşındaki adam, bir gün büyükbabasının öldürdüğü bir ayıyla eve döndüğü çocukluk anısını hatırlıyor.

Yerel halk tarafından tıbbi özellikleri olduğuna inanılan hayvanın yağı çıkarılır ve Bravo'nun ve ailedeki erkeklerin göbek deliklerine sürülerek daha güçlü olmaları sağlanırdı.

“Bu alışılmadık bir şey değildi. Ben çocukken buralarda hayvan avlamak normaldi, bu bir yaşam biçimiydi” diyen Bravo, hayvan derilerinin genellikle kurutulduğunu ya da doldurulduğunu ve at eyerleri gibi çiftlik ekipmanları için ya da evlerde süs olarak kullanıldığını anlatıyor.

Ancak yıllar geçtikçe, And ayıları (Tremarctos ornatus) olarak da bilinen bu canlıların görülme sıklığı azaldı.