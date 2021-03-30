Kahve ve çikolata tüketen herkes yılda 4 ağacın yok olmasından sorumlu

ntv.com.tr 30.03.2021 - 14:15 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 14:29
Japon bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, kahve, çikolata, sığır eti, palmiye yağı gibi ürünleri ithal olarak tüketen her bir kişi yılda dört ağacın kesilmesinden sorumlu.
Doğal ekosistemler çiftçilik için yerle bir edildiğinden, ormanların yok edilmesi hem iklim krizinin hem de vahşi yaşam popülasyonlarının düşmesinin başlıca nedenini oluşturuyor. Çalışma, aynı zamanda küresel ormansızlaşmanın boyutunu dünyadaki her ülke tarafından ithal edilen geniş ürün yelpazesine tam olarak bağlayan ilk araştırma özelliğine sahip.
Nature Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan çalışma, orman kaybı ve etkenleri hakkındaki etkileri araştırmak için 2001'den 2015'e kadar 15 bin endüstri sektörü arasındaki uluslararası ticaret ilişkilerini içeren küresel bir veri tabanı oluşturdu. Bu, nüfusunun tüketimine göre araştırmacıların her ülkenin ormansızlaşma ayak izini ölçmesini sağladı.
Bilim insanları, İngiltere ve Almanya'daki çikolata tüketiminin, Fildişi Sahili ve Gana'daki ormansızlaşmanın önemli bir faktörü olduğunu, ABD, Avrupa Birliği ve Çin'deki sığır eti ve soya talebinin ise Brezilya'da ormanların yok olmasına yol açtığını keşfetti.
Bununla birlikte çalışma, ABD, Almanya ve İtalya'daki kahve içicilerinin Orta Vietnam'da; Çin, Güney Kore ve Japonya'daki kereste talebinin kuzey Vietnam'da ağaç kaybına neden olduğunu gösteriyor.
Zengin ve kalabalık bir ülke olan ABD Guatemala’dan meyve ve fındık, Liberya’dan kauçuk ve Kamboçya’dan kereste gibi malların ana ithalatçısı olduğu için özellikle tropikal ülkelerdeki ormansızlaşmada büyük bir ayak izine sahip. Palm yağı ve diğer çiftlik ürünlerinin ithalatından kaynaklanan Malezya'daki ormansızlaşmanın en büyük sorumluluğununu ise Çin üstleniyor.
Diğer taraftan araştırma, G7 ülkelerinde tüketimin kişi başına yılda ortalama dört ağaç kaybına neden olduğunu söylüyor; ABD ve Çin kişi başına düşen ağaç “beş” ile ortalamanın üzerindeyken, G7 ülkeleri olan Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada'DA R akamlar 3 ile 4 arasında değişiyor.
Çalışmanın yazarları, "Gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşmanın ciddiyetinin giderek daha fazla tanınmasına rağmen, zengin ülkelerde ormansızlaşma ayak izleri 2000'den beri büyük ölçüde değişmeden kaldı.Çin, Hindistan ve G7 ülkeleri kendi ülkelerindeki orman örtüsünü artırdı, ancak sınırlarının dışında ormansızlaşma ayak izlerini de artırdı” dedi.
Japonya'nın Kyoto kentindeki İnsanlık ve Doğa Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Nguyen Hoang araştırmaya liderlik etti ve ayrıntılı haritaların ormansızlaşmayı durdurmak için harekete geçmeye yardımcı olabileceğini ifade ederek, “Politika yapıcılar ve şirketler, hangi tedarik zincirlerinin ormansızlaşmaya neden olduğu konusunda fikir edinebilir. Bunu bilirlerse, belirli sorunları ve çözümleri bulmak için bu tedarik zincirlerine odaklanabilirler" dedi.
Çalışmaya dahil olmayan Greenpeace’de kampanya yürüten Paul Morozzo ise, “Rapor aşırı tüketime ışık tutuyor ve bireysel seçimlerin, örneğin et ve süt ürünlerini azaltmak gibi, önemli olduğunu gösteriyor. Ancak şirketler dürüst olmakta başarısız oluyor. Ürünlerinin çevresel etkisinin sorumluluğunu almıyorlar ve bu değişmeli. Orman kaybını tersine çevirmek İngiltere’de düzenlenecek olan G7 zirvesi’nin önceliği olmalı” dedi.
Öte yandan West, tüketicilerin ormansızlaşma ayak izlerini telafi etmek için dört ağaç dikebilecekleri fikrinin de kusurlu olduğunu söyledi:
"Tropikal bir yağmur ormanını kesmek, çam ağacı dikmekle telafi edilemez."