Kahve ve çikolata tüketen herkes yılda 4 ağacın yok olmasından sorumlu

Japonya'nın Kyoto kentindeki İnsanlık ve Doğa Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Nguyen Hoang araştırmaya liderlik etti ve ayrıntılı haritaların ormansızlaşmayı durdurmak için harekete geçmeye yardımcı olabileceğini ifade ederek, “Politika yapıcılar ve şirketler, hangi tedarik zincirlerinin ormansızlaşmaya neden olduğu konusunda fikir edinebilir. Bunu bilirlerse, belirli sorunları ve çözümleri bulmak için bu tedarik zincirlerine odaklanabilirler" dedi.

Çalışmaya dahil olmayan Greenpeace’de kampanya yürüten Paul Morozzo ise, “Rapor aşırı tüketime ışık tutuyor ve bireysel seçimlerin, örneğin et ve süt ürünlerini azaltmak gibi, önemli olduğunu gösteriyor. Ancak şirketler dürüst olmakta başarısız oluyor. Ürünlerinin çevresel etkisinin sorumluluğunu almıyorlar ve bu değişmeli. Orman kaybını tersine çevirmek İngiltere’de düzenlenecek olan G7 zirvesi’nin önceliği olmalı” dedi.