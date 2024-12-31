Kahveyi böyle içmek gerekiyormuş! Uzmanlar açıkladı: Ömrünüze 2 yıl ekliyor

Örneğin kahve ve çayda doğal olarak bulunan kafein ile bir ürüne eklenen kafein arasında vücudunuzun kullanımı veya güvenlik açısından hiçbir fark yoktur, bu nedenle beslenmenizde tüm kafein kaynaklarını dikkate aldığınızdan emin olmanız önemlidir.

Kafeinsiz kahveler ve çaylar, kafeinli kahvelere göre daha az kafein içerse de yine de bir miktar kafein içerirler.