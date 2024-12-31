Kahveyi böyle içmek gerekiyormuş! Uzmanlar açıkladı: Ömrünüze 2 yıl ekliyor
Kahve, dünya genelinde günün her saati severek tüketilen içeceklerden biri. Kahve sevilen bir içecek olmasının yanı sıra vücuda olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Kahveyle ilgili yapılan son araştırmada dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Kahve ve yaşam süresi arasında ciddi bir bağlantı olabilir.
Kahve, kokusuyla vve lezzetiyle herkesin severek tükettiği içeceklerden biri. Her gün düzenli olarak kahve içmenin vücuda çeşitli yararları var. Özellikle metabolizmayı hızlandırmak isteyenler kahve tüketimini sıklıkla tercih ediyor.
Kahveyle ilgili yapılan bir araştırma, kahve tüketiminin bir faydasını daha ortaya çıkardı.
Research Reviews dergisinde yayımlanan yeni bir incelemeye göre, her gün belirli bir miktarda kahve içmek sağlıklı yaşam süresini yaklaşık iki yıl uzatabiliyor.