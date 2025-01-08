Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu

DAHA DÜŞÜK ÖLÜM RİSKİ

Çalışma, 1999-2018 yılları arasında ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketine katılan 40 bin 725 yetişkinin beslenme alışkanlıklarından yararlandı. Tükettikleri kahve miktarı ve ne zaman içtikleri de dahil olmak üzere.

Yaklaşık yüzde 36'sı sabah kahvesi içerken, yüzde 16'sı günün ilerleyen saatlerinde kahve içti.

Çalışmaya göre sabah kahvesi içenler, ister günde 2 ile 3 fincan içen ılımlı içiciler olsun, ister daha fazla tüketen ağır içiciler olsun, daha düşük ölüm riskine sahipti.

Sabahları sadece bir fincan içenlerin sağlığa faydası daha az oldu. Riskler, araştırmaya katıldıktan sonra 9 ile 10 yıl boyunca katılımcıların tıbbi kayıtları analiz edilerek değerlendirildi.