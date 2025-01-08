Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu

Farklı zamanlarda içilen kahvenin sağlığa faydaları üzerine yapılan ilk büyük araştırmaya göre, sabahları kahve içenler günün ilerleyen saatlerinde kahve içenlerde görülmeyen faydalar elde ediyor. 40 bin yetişkinin 10 yıl boyunca takip edilmesiyle yapılan araştırma, kahve saatinin etkilerini ortaya koydu.

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 1

Yeni bir araştırma kahveye ilişkin farklı etkileri gün yüzüne çıkardı.

40 binden fazla yetişkinin kahve tüketimi analizi, sabah kahvesi içenlerin, içmeyenlere kıyasla 10 yıllık takip süresi boyunca herhangi bir nedenden ölme olasılığının yüzde 16 olduğunu ortaya koydu.

Sabah kahvesi içenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılıklarının ise yüzde 31 daha az olduğu tespit edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 2

PEKİ GÜN BOYUNCA İÇENLER?

Ancak araştırmacılar, gün boyunca kahve içen kişilerde kalp sağlığına olan faydaların ortadan kalktığını açıkladı.

Tıbbi kayıtların tüm gün kahve içenlerin ölüm oranlarında kahveden kaçınanlara kıyasla önemli bir azalma göstermediği belirlendi.

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 3

ÖNEMLİ OLAN SAATİ

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nde beslenme ve epidemiyoloji uzmanı Prof. Lu Qi, şunları söyledi: “Önemli olan sadece kahve içip içmediğiniz ya da ne kadar içtiğiniz değil, günün hangi saatinde kahve içtiğinizdir. Diyet rehberlerimizde genellikle zamanlama konusunda tavsiyelerde bulunmuyoruz, ancak belki de gelecekte bunu düşünmeliyiz.”

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 4

DAHA DÜŞÜK ÖLÜM RİSKİ

Çalışma, 1999-2018 yılları arasında ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketine katılan 40 bin 725 yetişkinin beslenme alışkanlıklarından yararlandı. Tükettikleri kahve miktarı ve ne zaman içtikleri de dahil olmak üzere.

Yaklaşık yüzde 36'sı sabah kahvesi içerken, yüzde 16'sı günün ilerleyen saatlerinde kahve içti.

Çalışmaya göre sabah kahvesi içenler, ister günde 2 ile 3 fincan içen ılımlı içiciler olsun, ister daha fazla tüketen ağır içiciler olsun, daha düşük ölüm riskine sahipti.

Sabahları sadece bir fincan içenlerin sağlığa faydası daha az oldu. Riskler, araştırmaya katıldıktan sonra 9 ile 10 yıl boyunca katılımcıların tıbbi kayıtları analiz edilerek değerlendirildi.

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 5

KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR

European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlar, bir haftalık ayrıntılı yiyecek ve içecek günlükleri dolduran 1463 kişilik daha küçük bir grupta doğrulandı.

Çalışma, sabah içilen kahvenin kalp için akşam içilenden daha iyi olduğunu öne sürüyor, ancak bunun nedenini açıklamıyor.

Olası bir açıklama, günün ilerleyen saatlerinde kahve içmenin sirkadiyen ritimleri ve melatonin gibi hormon seviyelerini bozabileceği üzerine.

Bu da uyku, enflamasyon ve kan basıncını etkileyerek kalp sağlığına zarar verebilir.

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 6

ÇOĞU DAHA AZ UYUYOR

Londra'daki Royal Brompton ve Harefield hastanelerinde danışman kardiyolog olarak görev yapan Prof Thomas Lüscher, makalesine eşlik eden bir başyazıda, gün boyu kahve içenlerin çoğunun az uyuduğunu belirtiyor ve kahvenin beyinde uykuyu tetiklemek için önemli bir hormon olan melatonini baskıladığını ekliyor.

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 7

İLTİHAP ÖNLEYİCİ BİLEŞİKLER

Etkiler büyük ölçüde kafeinden kaynaklanıyor ancak kahve fizyolojimizi etkileyen yüzlerce başka biyoaktif bileşik içeriyor.

Araştırmacılar, kanda bulunan ve iltihaplanmaya yol açan bazı maddelerin genellikle sabahları zirve yaptığını ve sabah kahvesindeki iltihap önleyici bileşiklerle dengelenebileceğini söylüyor.

“Bu açıklama hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve için geçerlidir” diye yazıyorlar.

Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 8
Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu - 9
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