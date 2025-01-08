Kahveyi sabah içenler daha çok yaşıyor: 10 yıllık araştırma, sağlık için ideal miktarı ortaya koydu
Farklı zamanlarda içilen kahvenin sağlığa faydaları üzerine yapılan ilk büyük araştırmaya göre, sabahları kahve içenler günün ilerleyen saatlerinde kahve içenlerde görülmeyen faydalar elde ediyor. 40 bin yetişkinin 10 yıl boyunca takip edilmesiyle yapılan araştırma, kahve saatinin etkilerini ortaya koydu.
Yeni bir araştırma kahveye ilişkin farklı etkileri gün yüzüne çıkardı.
40 binden fazla yetişkinin kahve tüketimi analizi, sabah kahvesi içenlerin, içmeyenlere kıyasla 10 yıllık takip süresi boyunca herhangi bir nedenden ölme olasılığının yüzde 16 olduğunu ortaya koydu.
Sabah kahvesi içenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılıklarının ise yüzde 31 daha az olduğu tespit edildi.