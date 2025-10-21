Kahveyle ilgili bilmediklerimiz: Meğer sabah içince böyle bir etkisi varmış

Elde edilen veriler, kahve tüketimi ile pozitif ruh hali arasındaki ilişkinin katılımcıların çoğunda benzer olduğunu gösterdi. Araştırmacılardan Justin Hachenberger, “Farklı seviyelerde kafein tüketen ya da depresif semptomlar, anksiyete veya uyku sorunları yaşayan kişiler arasında belirgin farklar bulamadık. Kafein alımıyla olumlu duygular arasındaki bağlantı tüm gruplarda tutarlıydı” dedi.



KAYGILI KİŞİLERDE OLUMSUZ ETKİ GÖRÜLMEDİ



Araştırma ekibi, yüksek anksiyete düzeyine sahip kişilerin kahve içtiklerinde sinirlilik veya gerginlik gibi olumsuz duygular yaşayabileceklerini öngörüyordu. Ancak sonuçlar, bu beklentiyi doğrulamadı. Aksine, düzenli olarak kafein tüketen kişiler sabah içtikleri kahvenin ardından genellikle daha pozitif bir ruh haline sahip olduklarını bildirdi.



Warwick Üniversitesi’nden Profesör Anu Realo, kafeinin sabah saatlerinde daha etkili olmasının nedenini şöyle açıkladı:



“Kafein, adenozin reseptörlerini bloke ederek dopamin aktivitesini artırır. Bu da ruh halinde iyileşme ve uyanıklıkla ilişkilidir. Ancak bu etkinin, gece uykusundan sonra yaşanan hafif yoksunluk belirtilerinin azalmasıyla mı ilgili olduğu henüz net değil.”