Kainat Güzeli'nin başını ırkçılık iddiaları yaktı: "Tacı geri alınsın"
2024 Kainat Güzeli seçilen Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video nedeniyle ırkçılık suçlamalarının hedefi oldu. Videoda ırkçı kabul edilen sözcükler içeren bir şarkı söyleyen Theilvig, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, Theilvig'in ünvanının geri alınmasını istedi.
TESCİLLİ GÜZEL'E IRKÇILIK SUÇLAMASI
2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) ünvanını alan Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı video nedeniyle ırkçılıkla suçlandı.