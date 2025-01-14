Kalandar gecesi geleneği nedir? Kalandar gecesini kimler kutlar?
Asırlardır sürdürülen Kalandar Gecesi (Rumi yılbaşı) kutlamasında gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor. Osmanlı'dan kalan bir etkinlik olan Kalandar, diğer bir adıyla, "kocakarı yılbaşısı" diye geçiyor. Peki, Kalandar gecesi geleneği nedir? Kalandar gecesini kimler kutlar?
Kalandar veya Kalanda, Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve Gürcistan'ın batı kesiminde eski geleneğe göre yeni yıl kutlamasıdır. Latince Calendae kelimesinden gelen Kalanda, ayın ilk günü anlamına gelir. Ay takvimini temel alan Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayının 14. gününe tekabül eder. Yeni yıl kutlamaları da 13 Ocağı 14 Ocağa bağlayan gece gerçekleştirilir. Bu çerçevede "Kalanda" kelimesi yeni yıl anlamına gelir.