Kalandar gecesi geleneği nedir? Kalandar gecesini kimler kutlar?

KALANDAR GECESİ NELER YAPILIR?

Trabzon ve yöresinde, özellikle de Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Rumi yılının ilk gecesinde bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yiyecekler hazırlanıyor.