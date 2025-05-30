Kalça ağrısı sandı, bağırsak kanseri çıktı: Doktorların gözünden kaçan belirti
İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Andy Spary, kalça ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede doktorların gözünden kaçan hayati bir teşhis nedeniyle geç kalınan bir kanser süreciyle mücadele ediyor.
Tutkulu bir koşucu olan Spary, geçen yıl Mart ayında sol kalçasında hissettiği “şiddetli yanma” hissiyle acil servise başvurdu. Ancak doktorlar bu ağrının, kısa süre önce yaşadığı bir paten kazasına bağlı olabileceğini düşündü ve detaylı inceleme yapılmadı. Gerçek ise aylar sonra çekilen MR ve yapılan biyopsi ile ortaya çıktı: Spary, üçüncü evre bağırsak kanseriydi.