Kalça ağrısı sandı, bağırsak kanseri çıktı: Doktorların gözünden kaçan belirti

Temmuz 2023'te kemoterapiye hazırlanmak amacıyla bağırsaklarının bir kısmı alınan Spary, iki ay sonra radyoterapi ve kemoterapiye başladı. Ancak tedaviden beklenen yanıt alınamadı. 21 Mayıs’ta ikinci kez ameliyat masasına yatan Spary’nin bağırsaklarının kalan bölümü ve kalçasının bir kısmı alındı. Ardından plastik cerrahlar tarafından pelvik tabanı onarıldı ve kalça bölgesi yeniden yapılandırıldı.



“Yeni bir popom, yeni bir ben var artık,” diyen Spary, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.





