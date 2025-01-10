Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı 10'a çıktı: ABD'yi kasıp kavuran orman yangınlarında son durum
ABD'li yetkilier, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü ve Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapının yandığını açıkladı. Hasar ve ekonomik kaybın150 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor. İşte Los Angeles tarihinin en yıkıcı orman yangınlarında son durum... (Haber: Derya Doğan)
Hızla ilerleyen alevler evleri ve işyerlerini sarmaya devam ederken bölge sakinleri dumanla dolu kanyonlardan ve mahallelerden kaçışı sürdürüyor.
Salı günü başlayan şiddetli yangınların çoğu, bazı noktalarda, saatte 112 kilometre saatin üzerine çıkan güçlü Santa Ana rüzgarları tarafından körüklendi.
Rüzgarlar dün azaldı ancak Ulusal Hava Durumu Servisi, azalan rüzgarların bile yangını hızla yayabileceği ve rüzgarın tekrar güçlenmesinin beklendiği konusunda uyardı.