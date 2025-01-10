Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı 10'a çıktı: ABD'yi kasıp kavuran orman yangınlarında son durum

SON DURUM NE?

Güney Kaliforniya'da devam eden çok sayıda orman yangınıyla ilgili bildiklerimiz:

Yangın haritası: Los Angeles'ın batısındaki Palisades Yangını, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını ve Hollywood Tepelerindeki Sunset Yangını da dahil olmak üzere çok sayıda büyük yangın var.

Tahliye bölgeleri: Yaklaşık 130 binkişi tahliye emri altında. Los Angeles'ın Pacific Palisades mahallesini kasıp kavuran orman yangınları, aralarında Mark Hamill, Mandy Moore ve James Woods'un da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını evlerini boşaltmak zorunda bıraktı.

Elektrik kesintileri: Poweroutage.us takip sitesine göre çarşamba akşamı 450 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Can kaybı: Gümcel sayı 10 ancak ekipler enkazı aramaya başladıkça ölü sayısının artması bekleniyor.