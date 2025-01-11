Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı 11'e çıktı: ABD'yi kasıp kavuran orman yangınlarında son durum
ABD'li yetkilier, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü ve 180 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapının yandığı bildirildi. Hasar ve ekonomik kaybın 150 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin kundaklama ve yıldırım gibi birden fazla ihtimalin değerlendiği bildirildi. Yangın bölgesinden paylaşılan bir fotoğrafta, bir mahalle sakininin alevleri kovayla su dökerek söndürdüğü görülüyor. Bu görüntü, ABD'deki çaresizliği gözler önünde seriyor... (Haber: Derya Doğan)
Kaliforniya'da hızla ilerleyen alevler, evleri ve işyerlerini sarmaya devam ederken bölge sakinleri dumanla dolu kanyonlardan ve mahallelerden kaçışı sürdürüyor.
Salı günü başlayan şiddetli yangınların çoğu, bazı noktalarda, saatte 112 kilometre saatin üzerine çıkan güçlü Santa Ana rüzgarları tarafından körüklendi.
Rüzgarlar dün azaldı ancak Ulusal Hava Durumu Servisi, azalan rüzgarların bile yangını hızla yayabileceği ve rüzgarın tekrar güçlenmesinin beklendiği konusunda uyardı.
180 bin kişi yanan bölgelerden tahliye edildi.