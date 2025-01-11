Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı 11'e çıktı: ABD'yi kasıp kavuran orman yangınlarında son durum

OKULLAR KAPANDI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yetkililer, ülkenin en büyük ikinci okulu olan Los Angeles birleşik okul bölgesindeki tüm okulların, şehrin üzerinde dolaşan yoğun duman ve yer yer yağan kül nedeniyle kapalı olacağını ve koşullar düzelene kadar derslere devam edilmeyeceğini bidirdi.

Yağmalama nedeniyle en az 20 kişi tutuklanırken, Santa Monica şehrinin kanunsuzluk nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiği açıklandı.

Ulusal Muhafız birlikleri dün akşam Los Angeles'a ulaştı. Bölge şerifi, mülkleri korumak için yangının tahrip ettiği alanların yakınında konuşlanacaklarını ve akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.