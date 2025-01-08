Kaliforniya yanıyor: Evler kül oldu, Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti
ABD'nin Kaliforniya eyaleti, şiddetli orman yangını ile mücadele ediyor. Ülkenin batısındaki Los Angeles'ta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ev kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi. Kaliforniya Valisi Newsom, olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. Alevler Hollywood'da ünlü film yıldızlarının evlerini de tehdit ediyor. Polis Akademisi filminin yıldızı Steve Guttenberg, Pacific Palisades mahallesindeki şiddetli yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine yardım ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.
Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerliyor.
Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Los Angeles sakini, Pasifik Palisades'i saran orman yangını nedeniyle evlerini tahliye etme emri aldı.
CalFire'a göre Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN