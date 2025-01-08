Kaliforniya yanıyor: Evler kül oldu, Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti

POLİS AKADEMİSİ'NİN YILDIZI GÖREV BAŞINDA

Polis Akademisi filminin yıldızı Steve Guttenberg, Los Angeles'ın Pacific Palisades mahallesindeki şiddetli yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine yardım ediyor.

66 yaşındaki Guttenberg, yerel haber kanalı KTLA 5 tarafından itfaiye araçlarının tehlike altındaki bölgeye girmesi için yer açmak üzere arabaları taşırken görüntülendi.

Guttenberg, KTLA'nın öğlen yayınında canlı yayın yapan haberci Gene Kang'ı gördü ve “önemli bir duyuru” paylaşmak için araya girdi.

“Arabası olan ve arabasını terk eden varsa, anahtarları arabada bıraksın ki arabanızı çekebilelim, böylece itfaiye araçları Palisades Drive'a ulaşabilsin” diye yalvardı.