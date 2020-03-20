Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

AP - Anadolu Ajansı 20.03.2020 - 06:03
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.
Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden corona virüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.
Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.
Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.
Kaliforniya, 910 corona virüs vakası ve 19 ölüm ile Washington ve New York'tan sonra ABD'de salgının en fazla etkilediği eyaletlerin başında geliyor.
New York Valisi Andrew Cuomo, şimdiye kadar 22 bin kişiye test uyguladıklarını ve bu testlerin sadece 8 bininin bir günde gerçekleştirildiğini söyledi.
Cuomo, teyit edilen vaka sayısının, salgının aslında ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı.
Öte yandan corona virüsle mücadele adına New York'un çeşitli yerlerinde vatandaşlara test uygulaması başlatıldı.
Anthony Wayne Rekrasyon Merkezi'nde kurulan çadırlarda vatandaşlar arabalarından inmeden test yaptırabildi. Sadece bir dakikalık testin vatandaşlara 72 saat içinde iletileceği belirtildi.
Süreci görüntüleyen AA görsel ekibi de güvenlik gerekçesi ile teste tabi tutuldu.