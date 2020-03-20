Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

New York Valisi Andrew Cuomo, şimdiye kadar 22 bin kişiye test uyguladıklarını ve bu testlerin sadece 8 bininin bir günde gerçekleştirildiğini söyledi.

Cuomo, teyit edilen vaka sayısının, salgının aslında ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı.