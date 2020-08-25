Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti

Kaliforniya'da halen devam eden orman yangınlarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 100 binden fazla kişi evlerini terk etti.

Reuters - Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 00:42

Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 1
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 2

Kaliforniya İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 3

Açıklamada, 700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu aktarıldı.

Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 4

SALGIN ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Eyaletin bazı bölgelerinde mevcut hava şartlarının yangının gelişmesine elverişli olmasından dolayı birçok okul ve parkın kullanıma kapatıldığı, evlerini kaybeden 10 binlerce kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle akraba veya arkadaşlarının yanına sığınmaktan çekindiği ifade edildi.

Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 5

Bölgenin itfaiye birimi tarafından yapılan açıklamada, yıldırım düşme oranının geçen haftaya göre daha seyrekleştiği için yangın söndürme çalışmalarının biraz kolaylaştığı, ancak alanın büyüklüğünden kaynaklanan zorluklar nedeniyle tamamen söndürülmesinin çok uzun zaman alacağı belirtildi.

Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 6

Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan bilgilendirmede, Kaliforniya eyaletinde "kırmızı bölge" ilan edilen alanda yaşayan 10 milyondan fazla insanın risk altında olduğu, en az bin 200 evin yangında küle döndüğü kaydedildi.

Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 7
Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 8
Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 9
Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 10
Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti - 11

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