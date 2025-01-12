Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı!
ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, fotoğraflar bölgenin yangını yavaşlatmak amacıyla pembe bir kimyasalla kaplandığını gösteriyor. Yangın battaniyesi görevi gören köpüklü kimyasallara bürünen sokaklar, kıyameti anlatan bir filmden sahneleri anımsatıyor. Yaşanan facianın ardından itfaiyeci kıyafeti giyen yağmacılar ise yerleşim alanlarına akın ediyor. İşte alevlerin ardından pembeye bürünen Kaliforniya sokaklarında son durum...
24 KİŞİ ÖLDÜ, 180 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde beş noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınamadı.
En az 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 180 bin kişinin tahliyeye zorlandığı yangın bölgesi, kıyamet gibi sahnelere tanıklık etmeye devam ediyor.