Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı!

ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, fotoğraflar bölgenin yangını yavaşlatmak amacıyla pembe bir kimyasalla kaplandığını gösteriyor. Yangın battaniyesi görevi gören köpüklü kimyasallara bürünen sokaklar, kıyameti anlatan bir filmden sahneleri anımsatıyor. Yaşanan facianın ardından itfaiyeci kıyafeti giyen yağmacılar ise yerleşim alanlarına akın ediyor. İşte alevlerin ardından pembeye bürünen Kaliforniya sokaklarında son durum...

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 1

24 KİŞİ ÖLDÜ, 180 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde beş noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınamadı.

En az 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 180 bin kişinin tahliyeye zorlandığı yangın bölgesi, kıyamet gibi sahnelere tanıklık etmeye devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 2

YANGIN GECİKTİRİCİLER SOKAKLARI KAPLADI

Palisades yangını şimdiye kadar çıkanların en büyüğü olup, 22 bin 660 dönümlük araziyi yakıp kül ederken, 5 bin 316'dan fazla yapıyı da yok etti.

Los Angeles İtfaiye Departmanı'na göre itfaiyeciler yangının sadece yüzde 11'ini kontrol altına alabildi.

İtfaiyecilerin, yangının yayılmasını önlemek amacıyla Palisades Yangını'nın üzerine parlak pembe renkli yangın geciktiriciler sıktıkları görüldü.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 3

KIYAMET FİLMLERİNİ ANDIRIYOR

Yangın battaniyesi görevi gören köpüklü kimyasal, yangının yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek tuz ve gübrelerden oluşuyor.

İnanılmaz görüntülerde, kıyamet sonrası bir filmdeymiş gibi görünen pembe kimyasalla kaplı zengin mahalleler dikkat çekiyor.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 4

HAVUZ PEMBEYE BÜRÜNDÜ

Fotoğraflardan birinde, uçakların her yere kimyasal madde atmasının ardından pembe tonlarda bir havuzla kaplı arka bahçe dikkat çekiyor.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 5

Diğer fotoğraflar ise kimyasal maddeyle kaplanmış posta kutuları ve arabalarla dolu boş sokakları gösteriyor.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 6

YANGIN YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, daha önce yapılan tahliye uyarılarını zorunlu emirlere dönüştürerek, insanları Sunset Bulvarı'ndan Encino Rezervuarı'na kadar olan bölgeyi terk etmeye çağırdı.

Güney Kaliforniya'daki Palisades Yangını'nın şiddetli rüzgarlar nedeniyle doğuya doğru yayıldığı bildirildi.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 7

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ TEHDİT ALTINDA

Brentwood, Los Angeles'ın en gösterişli bölgelerinden biridir; geniş evleri ve ünlü sakinleriyle bilinir.

LeBron James, Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Garner gibi ünlülerin bu bölgede evleri bulunuyor.

Artık hepsinin ikametgahları tehdit altında.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 8

Amerikalı siyasetçi Robert F. Kennedy Jr. da 6,6 milyon dolarlık evinde Brentwood'da yaşıyor, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de aynı bölgede evi var.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 9

YAĞMACILAR İTFAİYECİ GİBİ GİYİNİYOR

Yağma olaylarının önlenmesi amacıyla en çok etkilenen bölgelerde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yaşanan facianın ardından itfaiyeci kıyafeti giyen yağmacılar yerleşim alanlarına akın ediyor.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 10

FBI SORUŞTURMAYA DAHİL

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, şu ana kadar 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etme, hırsızlık ve yağmalama suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Yetkililer, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar devam ederken FBI ile birlikte çalışıyor.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 11

ÇOCUK YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Avustralyalı eski çocuk oyuncu, annesinin su sıkıntısı nedeniyle onu kurtaramaması sonucu çıkan orman yangınlarında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

32 yaşındaki İngiliz Rory Callum Sykes, Malibu'da uçuşan közlerden alev alan müstakil bir kulübede mahsur kaldı.

Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı! - 12

PRENS HARRY FELAKET BÖLGESİNDE

Prens Harry ve Meghan Markle, yıkıcı orman yangınlarının kurbanlarını karşılamak üzere sürpriz bir şekilde Los Angeles'a gitti.

Sussex Dükü ve Düşesi, Pasadena'daki Dünya Merkez Mutfağı'nın dışında mağdurlara yiyecek servisi yaptı, oyuncak ve temel ihtiyaç malzemeleri bağışladı.

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