Kaliforniya'da kıyamet sahneleri: Sokaklar pembe kimyasallarla kaplandı!

YANGIN GECİKTİRİCİLER SOKAKLARI KAPLADI

Palisades yangını şimdiye kadar çıkanların en büyüğü olup, 22 bin 660 dönümlük araziyi yakıp kül ederken, 5 bin 316'dan fazla yapıyı da yok etti.

Los Angeles İtfaiye Departmanı'na göre itfaiyeciler yangının sadece yüzde 11'ini kontrol altına alabildi.

İtfaiyecilerin, yangının yayılmasını önlemek amacıyla Palisades Yangını'nın üzerine parlak pembe renkli yangın geciktiriciler sıktıkları görüldü.