Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı"

10 BİN KİŞİLİK TAHLİYE EMRİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada 10 binden fazla tahliye emri çıkarıldığını, 3 bin 500 ev ve diğer yapıların tehdit altında olduğunu ve yangınla mücadele için federal fon sağlandığını doğruladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, rüzgarların önemli ölçüde azalmasının beklendiği, ancak yüksek tehlike koşullarının şimdilik geçerli kalacağı konusunda uyardı.