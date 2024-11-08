Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı"

Kaliforniya'da iki gündür etkili olan orman yangınlarından etkilenen bölgede binlerce kişiye tahliye emri verildi. Kaliforniya Valisi, 10 binden fazla tahliye emri çıkarıldığını, 3 bin 500 evin tehdit altında olduğunu ve yangınla mücadele için federal fon sağlandığını doğruladı. Yangının kapladığı alanın başlangıcından itibaren beş saat içinde 1,2 kilometrekareden 62 kilometrekareye çıktığı aktarıldı.

Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 1

İKİ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Kaliforniya'yı iki gündür etkisi altına alan orman yangınları, binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Hızla yayılan orman yangını ilk olarak çarşamba günü erken saatlerde Los Angeles yakınlarında bildirildi ve şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüdü.

DÜNYA HABERLERİ

Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 2

10 BİN KİŞİLİK TAHLİYE EMRİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada 10 binden fazla tahliye emri çıkarıldığını, 3 bin 500 ev ve diğer yapıların tehdit altında olduğunu ve yangınla mücadele için federal fon sağlandığını doğruladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, rüzgarların önemli ölçüde azalmasının beklendiği, ancak yüksek tehlike koşullarının şimdilik geçerli kalacağı konusunda uyardı.

Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 3

"TEHLİKELİ BİR HIZDA İLERLİYOR"

İtfaiye yetkilileri, yangının "tehlikeli derecede hızlı" ilerlediğini ve yoluna çıkan her şeyi yok ettiğini söyledi.

Açıklamada yangının boyutları, "Çalılar yanıyor, otlar yanıyor, çitler yanıyor, tarım alanları yanıyor, yapılar yanıyor" ifadeleri ile vurgulandı.

Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 4

İtfaiye görevlileri ayrıca iki kişinin dumandan etkilendiğini ve hastanelere kaldırıldığını doğruladı. Önemli yaralanmalar bildirilmedi.

Güney Kaliforniyalı bazı yetkililer, bölge sakinlerini hızla yayılan yangınlara, elektrik kesintilerine ve devrilen ağaçlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 5

BEŞ SAATTE 62 KİLOMETRELİK YANGIN

Associated Press'e göre yangının kapladığı alan beş saat içinde 1,2 kilometrekareden 62 kilometrekareye çıktı.

Kaliforniya, orman yangınlarına yatkın bir eyalettir.

Kuzey ve orta Kaliforniya'da yaz aylarında yanan alanların miktarı, bilim insanlarının insan kaynaklı iklim değişikliğine bağladığı 24 yıllık döneme kıyasla 1996'dan 2021'e beş kat arttı.

Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 6

Tüm orman yangınları otomatik olarak doğrudan iklim değişikliğine bağlanamaz. Çoğu zaman insan faktörleri de felaketlere katkıda bulunur.

Ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin sıcak ve kuraklık gibi orman yangınlarına yol açan hava koşullarını daha olası hale getirdiğini söylüyor.

Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 7
Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 8
Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı" - 9
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