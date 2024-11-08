Kaliforniya'da orman yangını: "Beş saatte 62 kilometreye yayıldı"
Kaliforniya'da iki gündür etkili olan orman yangınlarından etkilenen bölgede binlerce kişiye tahliye emri verildi. Kaliforniya Valisi, 10 binden fazla tahliye emri çıkarıldığını, 3 bin 500 evin tehdit altında olduğunu ve yangınla mücadele için federal fon sağlandığını doğruladı. Yangının kapladığı alanın başlangıcından itibaren beş saat içinde 1,2 kilometrekareden 62 kilometrekareye çıktığı aktarıldı.
İKİ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Kaliforniya'yı iki gündür etkisi altına alan orman yangınları, binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.
Hızla yayılan orman yangını ilk olarak çarşamba günü erken saatlerde Los Angeles yakınlarında bildirildi ve şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüdü.