Kaliforniya’da üç orman yangını: 100 bin dönümden fazla alan kül oldu
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hızla büyüyen üç orman yangını bir haftadan kısa bir sürede 100 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Onlarca ev yanarken, alevlerle mücadele devam ediyor.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde son 1 haftada çıkan üç büyük orman yangınına müdahale sürüyor.
Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Los Angeles şehir merkezinin doğusundaki Angeles Ulusal Ormanı'nda 8 Eylül’de başlayan “Bridge” yangını, hızla Los Angeles ve San Bernardino County’e yayıldı. Kontrolden çıkan yangın, Mountain High Kayak Merkezi'ni de sardı.