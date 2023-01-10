Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi

Kaliforniya'yı kasıp kavuran şiddetli fırtınalar sonucunda on dört kişi öldü.
Los Angeles Times'a göre yerel yetkililer, Carpinteria'daki Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere bölgeleri derhal boşaltmalarını emretti.
Yetkililer bölge sakinlerini evlerinin en içteki odasına veya yüksek bir yere gitmeye çağırdı. Zenginlerin yaşadığı Santa Barbara'da da bir tahliye merkezi kuruldu.
5 yaşındaki bir erkek çocuk ve bir sürücünün, su basan bir yola girdikten sonra sürüklendiği bildirildi.
Ulusal Hava Durumu Servisi, dün yaptığı açıklamada, bugün özellikle güney Kaliforniya'da "yoğun ila aşırı yağış" olasılığının devam ettiğini söyledi.
Meteoroloji "Atmosferik nem nehirlerine sahip güçlü sistemlerin sonsuz saldırısı, Kaliforniya'yı sular altında bırakmaya devam ediyor" dedi.
Şiddetli yağmur, yaygın sel, hızlı su yükselmeleri, olası moloz akışlarıyla birlikte çamur kaymaları ve heyelanlar, yoğun dağ karı ve sert şiddetli rüzgarların tümü Kaliforniya için tehdit olmaya devam ediyor” dedi.
Başkan Joe Biden Pazar günü, eyalette fırtınalar, rüzgarlar ve yağmur ilerledikçe Kaliforniya için bir acil durum ilanını onaylamıştı.