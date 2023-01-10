Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi

ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletini fırtına vurdu. Şimdiye kadar 14 kişi aşırı yağışlı hava nedeniyle öldü. Meteoroloji yetkilileri bugün de aşırı yağış bekliyor. Eyalette riskli görülen bölgelerde tahliye emirleri verildi.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 1

Kaliforniya'yı kasıp kavuran şiddetli fırtınalar sonucunda on dört kişi öldü.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 2

Los Angeles Times'a göre yerel yetkililer, Carpinteria'daki Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere bölgeleri derhal boşaltmalarını emretti.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 3

Yetkililer bölge sakinlerini evlerinin en içteki odasına veya yüksek bir yere gitmeye çağırdı. Zenginlerin yaşadığı Santa Barbara'da da bir tahliye merkezi kuruldu.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 4

5 yaşındaki bir erkek çocuk ve bir sürücünün, su basan bir yola girdikten sonra sürüklendiği bildirildi.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 5

Ulusal Hava Durumu Servisi, dün yaptığı açıklamada, bugün özellikle güney Kaliforniya'da "yoğun ila aşırı yağış" olasılığının devam ettiğini söyledi.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 6

Meteoroloji "Atmosferik nem nehirlerine sahip güçlü sistemlerin sonsuz saldırısı, Kaliforniya'yı sular altında bırakmaya devam ediyor" dedi.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 7

Şiddetli yağmur, yaygın sel, hızlı su yükselmeleri, olası moloz akışlarıyla birlikte çamur kaymaları ve heyelanlar, yoğun dağ karı ve sert şiddetli rüzgarların tümü Kaliforniya için tehdit olmaya devam ediyor” dedi.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 8

Başkan Joe Biden Pazar günü, eyalette fırtınalar, rüzgarlar ve yağmur ilerledikçe Kaliforniya için bir acil durum ilanını onaylamıştı.

Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 9
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 10
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 11
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 12
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 13
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 14
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 15
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 16
Kaliforniya'yı fırtına vurdu: 14 ölü, tahliye emirleri verildi - 17

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER