Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu

Kolon kanseri vakaları, özellikle genç yetişkinler arasında artmaktadır. Kötü beslenme, egzersiz eksikliği ve sağlıksız alışkanlıklar kolon kanseri vakalarındaki artışın nedenleri arasında yer alıyor. Lif, protein, süt ürünleri, tam tahıllar ve turunçgiller açısından zengin sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz, kolon kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 1

Kolon kanseri vakaları dünya çapında, özellikle gençler arasında artıyor. Yeni bir araştırmaya göre, kolon kanseri vakaları özellikle 25-49 yaş grubunda artmıştır.

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Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 2

Endişe verici eğilim, genellikle yeterli lif içermeyen ve doymuş yağ, sodyum, şeker, yağ ve diğer işlenmiş bileşenler açısından yüksek olan sağlıksız beslenmeye bağlanabilir.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 3

Hareketsiz bir yaşam tarzı da kolon kanseri riskini artırabilir. Bunun dışında diyabet, obezite, alkol tüketimi ve sigara kullanımı da kolon kanseri riskini artırabilir.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 4

Çalışmalar, insanların doğru beslenmesi, egzersiz yapması, sağlıklı bir kiloyu koruması ve alkolden ve sigaradan uzak durması durumunda kolon kanseri riskinin üçte birden fazla azaltılabileceğini öne sürmüştür.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 5

1. FASULYE VE BAKLAGİLLER

Lif ve protein açısından zengin bir diyet yapmak kilo alımını önleyebilir ve sizi kanserin yaşam tarzı risk faktörlerinden koruyabilir.

Soya fasulyesi, mercimek, bezelye, alaca fasulye, siyah fasulye ve barbunya fasulyesi gibi fasulye ve baklagiller iyi bir protein, lif, B vitamini ve E vitamini kaynağı oldukları için diyete eklenebilir. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre baklagiller tüketimi kolorektal kanser riskini azaltabilir.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 6

2. SÜT ÜRÜNLERİ

Bitki bazlı ürünlerin yanı sıra süt ürünleri de tüketilmesi önerilir. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü, süt ürünlerinin tüketiminin kolorektal kansere karşı koruyucu olabileceğine dair güçlü kanıtlar olduğunu söylüyor. Yumurta, süt, peynir ve yoğurt diyete faydalı bir ektir.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 7

3. TAM TAHILLAR

Rafine tahıllar yerine, magnezyumdan life kadar çok çeşitli besinlerin faydalarını elde etmek için günlük diyetinize tam tahıllar ekleyin. Ayrıca, tam tahıllar kabızlığı gidererek ve kolonunuzdaki kansere neden olan bileşikleri temizleyerek de size yardımcı olabilir. Günlük 90 gram tam tahıl eklemeniz önerilir. Tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi, meyveler, sebzeler ve esmer pirinç bazı seçenekler arasındadır.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 8

4. YOĞURT

Probiyotik açısından zengin olan yoğurt, bağırsak sağlığınız için önemli bir besin olabilir. Bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri desteklemeye yardımcı olabilir. Kolonunuzu sağlıklı tutmak için sabahları şekersiz veya düşük şekerli bir meyveyle birlikte tükettiğinizden emin olun.

Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu - 9

5. NARENCİYE MEYVELERİ

Narenciye meyveleri vitaminler, bitki bileşikleri açısından zengindir ve mükemmel bir C Vitamini kaynağıdır. World Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir meta-analiz, düşük tüketime kıyasla, turunçgiller, elma, karpuz ve kivi gibi besinlerin daha yüksek tüketiminin kolorektal kanser riskini %9 oranında azalttığını söylüyor.

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