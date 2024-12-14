Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu
Kolon kanseri vakaları, özellikle genç yetişkinler arasında artmaktadır. Kötü beslenme, egzersiz eksikliği ve sağlıksız alışkanlıklar kolon kanseri vakalarındaki artışın nedenleri arasında yer alıyor. Lif, protein, süt ürünleri, tam tahıllar ve turunçgiller açısından zengin sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz, kolon kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir.
Kolon kanseri vakaları dünya çapında, özellikle gençler arasında artıyor. Yeni bir araştırmaya göre, kolon kanseri vakaları özellikle 25-49 yaş grubunda artmıştır.