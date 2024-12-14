Kalın bağırsak kanserini önlüyor: ABD'li uzmanlar "güçlü kanıtlar var" diyerek duyurdu

1. FASULYE VE BAKLAGİLLER

Lif ve protein açısından zengin bir diyet yapmak kilo alımını önleyebilir ve sizi kanserin yaşam tarzı risk faktörlerinden koruyabilir.

Soya fasulyesi, mercimek, bezelye, alaca fasulye, siyah fasulye ve barbunya fasulyesi gibi fasulye ve baklagiller iyi bir protein, lif, B vitamini ve E vitamini kaynağı oldukları için diyete eklenebilir. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre baklagiller tüketimi kolorektal kanser riskini azaltabilir.