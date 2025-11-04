"Kalmaegi" felaketi: Bir gecede sulara gömüldüler
Filipinleri vuran Kalmaegi tayfunu 26 kişiyi öldürdü. Cebu şehrinde çok sayıda kasabanın sulara gömüldüğü ve ağaçların devrildiği bildirildi. Mindanao Adası’na giden bir yardım helikopterinin ise düştüğü açıklandı.
Tayfun Kalmaegi’nin getirdiği şiddetli yağışlar, Filipinler’in orta kesimlerinde geniş alanları sular altında bıraktı. En az 26 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise evsiz kaldı.
Cebu Adası’ndaki birçok kasaba tamamen sulara gömülürken, sosyal medyada paylaşılan videolarda arabaların, kamyonların ve hatta dev kargo konteynerlerinin çamurlu sel sularıyla sürüklendiği görüldü.
Yalnızca Cebu’da şu ana kadar 21 kişinin öldüğü doğrulandı. Sivil savunma yetkilisi Rafaelito Alejandro, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre ölümlerin çoğu boğulma nedeniyle gerçekleşti” dedi.