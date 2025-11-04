"Kalmaegi" felaketi: Bir gecede sulara gömüldüler

BİLİM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İŞARET EDİYOR

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin fırtınaları daha güçlü hale getirdiği konusunda uyarıyor.

Daha sıcak okyanuslar tayfunların hızla güçlenmesine, daha sıcak hava ise daha fazla nem tutarak aşırı yağışlara neden oluyor.

Eylül sonunda adayı sarsan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası çadır kentlerde yaşayan yüzlerce kişi, güvenlikleri için zorunlu olarak tahliye edilmişti.

Filipinler her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına ile karşılaşıyor. Bu afetler genellikle milyonlarca yoksul insanın yaşadığı, felakete açık bölgeleri vuruyor.

Meteoroloji uzmanı Varilla, Kalmaegi ile birlikte ülkenin yıllık ortalama tayfun sayısına ulaştığını, Aralık sonuna kadar 3 ila 5 tayfunun daha beklendiğini belirtti.

Eylül ayında Filipinler, 14 kişinin ölümüne yol açan Süper Tayfun Ragasa da dahil olmak üzere iki büyük fırtına tarafından vurulmuştu.