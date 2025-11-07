Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da 200’e yakın can kaybına neden oldu
07.11.2025 10:05
Haber Merkezi
Filipinler’de en az 188 kişinin ölümüne yol açan Kalmaegi Tayfunu, Vietnam’da da can aldı.
Filipinler’den geçerek büyük yıkıma neden olan Tayfun Kalmaegi, Vietnam’da da etkisini gösterdi. Yetkililer, fırtınanın ülkenin orta kesimlerinde şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar getirdiğini, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
1 MİLYON 300 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Kalmaegi, Perşembe gecesi Vietnam kıyılarına ulaşarak ağaçları devirdi, evleri yıktı ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Afet yönetim ajansına göre, yaklaşık 2 bin 800 ev hasar gördü, 1,3 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Yetkililer, Thanh Hoa’dan Quang Tri’ye kadar olan bölgelerde 200 milimetreye kadar yağış beklendiğini, Hue’den Dak Lak’a kadar nehir seviyelerinin yükselmesinin sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Vietnam Haber Ajansı, Quang Ngai’de demiryolu altyapısının da hasar gördüğünü bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çatısı uçan evler, sular altında kalan sokaklar ve devrilen ağaçlar yer aldı.
Vietnam hükümeti, arama kurtarma operasyonları için 268 binden fazla askeri görevlendirdi. Ayrıca, ülkenin başlıca kahve üretim bölgesi olan Orta Yaylalar’da tarımı tehdit eden sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Fırtına Filipinler’de ise en az 188 kişinin ölümüne, 135 kişinin kaybolmasına ve 96 kişinin yaralanmasına neden oldu. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., hasar tespit çalışmaları ve kurtarma operasyonlarını yerinde incelemek üzere bölgeye gidecek.
Kalmaegi, bu yıl Güney Çin Denizi’nde oluşan 13. tayfun oldu. Bölge, Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle her yıl ağır tropikal fırtınalarla karşı karşıya kalıyor.
Filipinler sivil havacılık yetkilileri ise, hafta sonu kuzey bölgeleri vurması beklenen “Fung-wong” adlı yeni tayfunun süper tayfuna dönüşebileceği uyarısında bulundu ve tüm havaalanlarında yüksek alarm seviyesine geçildiğini duyurdu.