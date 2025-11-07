Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da 200’e yakın can kaybına neden oldu

Fırtına Filipinler’de ise en az 188 kişinin ölümüne, 135 kişinin kaybolmasına ve 96 kişinin yaralanmasına neden oldu. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., hasar tespit çalışmaları ve kurtarma operasyonlarını yerinde incelemek üzere bölgeye gidecek.