Kalp cerrahı 3 sessiz katili açıkladı: Kalp krizi ve felç nedeni

1- OBEZİTE

Obezite, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasının bir nedeni olabilir. Dr. London da aynı şeyi doğruluyor. Ancak obeziteye genellikle kalp hastalığı riskini artıran başka faktörler de eşlik eder. Cerrah, "Bununla birlikte, biliyorsunuz, kötü beslenme ve insülin direnci, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol de geliyor," diye ekliyor.

Bu faktörler atardamarlarda hasara yol açarak kan şekeri ve kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Bu da kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir. 2024 tarihli bir araştırmaya göre, ABD'de obeziteye bağlı kalp hastalığı ölümleri 1999 ile 2020 yılları arasında %180 arttı. "Obezite, iskemik kalp hastalığı için ciddi bir risk faktörüdür ve bu risk, obezitenin artan yaygınlığıyla birlikte endişe verici bir oranda artmaktadır. Herkesin, özellikle de yüksek risk grubundaki kişilerin kilolarını yönetmek ve kalp hastalığı riskini azaltmak için adımlar atması önemlidir.



Daha sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve kalp sağlığını izlemek için sağlık uzmanlarıyla çalışmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir," diyor araştırmacılar.