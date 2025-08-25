Kalp cerrahı 3 sessiz katili açıkladı: Kalp krizi ve felç nedeni

Kalp hastalıkları ve kalp krizi dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri. Kalp sağlığını tehdit eden pek çok faktör bulunuyor. Kalp cerrahı, kalp sağlığını bozan 3 sessiz katili açıkladı.

Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölümlerin başlıca nedenlerinden biridir. Doktor Jeremy London, üç temel risk faktörünü açıklıyor. Obezite, genellikle kötü beslenme ve yüksek tansiyonla bağlantılı olarak önemli bir etkendir. Hareketsiz yaşam tarzı, düzenli egzersizle bile kalp hastalığı riskini artırır. Sigara içmek, atardamarları ve genel sağlığı etkileyen kalp için en kötü alışkanlık olmaya devam etmektedir.

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH'ler), önde gelen ölüm nedenidir. Dünya çapında yaklaşık 17,9 milyon insan bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken, kalp krizi ve felç de bu hastalıkları büyük ölçüde tetikliyor. Başlıca risk faktörlerinden bazıları önlenebilir. Kardiyovasküler cerrah olan Dr. Jeremy London, kalp hastalığına katkıda bulunan üç temel faktörü açıkladı.

1- OBEZİTE

Obezite, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasının bir nedeni olabilir. Dr. London da aynı şeyi doğruluyor. Ancak obeziteye genellikle kalp hastalığı riskini artıran başka faktörler de eşlik eder. Cerrah, "Bununla birlikte, biliyorsunuz, kötü beslenme ve insülin direnci, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol de geliyor," diye ekliyor.

Bu faktörler atardamarlarda hasara yol açarak kan şekeri ve kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Bu da kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir. 2024 tarihli bir araştırmaya göre, ABD'de obeziteye bağlı kalp hastalığı ölümleri 1999 ile 2020 yılları arasında %180 arttı. "Obezite, iskemik kalp hastalığı için ciddi bir risk faktörüdür ve bu risk, obezitenin artan yaygınlığıyla birlikte endişe verici bir oranda artmaktadır. Herkesin, özellikle de yüksek risk grubundaki kişilerin kilolarını yönetmek ve kalp hastalığı riskini azaltmak için adımlar atması önemlidir.

Daha sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve kalp sağlığını izlemek için sağlık uzmanlarıyla çalışmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir," diyor araştırmacılar.

2- HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Obezitenin yanı sıra, hareketsiz bir yaşam tarzı kalp hastalığı riskini de artırabilir. Oturmak, yeni sigara içmektir. Uzun süre oturmak, vücudun kan basıncını, kolesterolü ve kiloyu düzenlemesini zorlaştırır. 2024 yılında yapılan bir çalışma, günde 10 saat veya daha fazla hareketsiz kalmanın, düzenli egzersiz yapanlarda bile kalp yetmezliği ve kardiyovasküler ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Evet, doğru duydunuz, düzenli egzersiz bile hareketsiz kalmanın yan etkilerini azaltamıyor. Araştırmacılar, "Bulgularımız, kardiyovasküler riski azaltmak için hareketsiz kalma süresini azaltmayı destekliyor; günde 10,6 saat, kalp yetmezliği ve kardiyovasküler ölüm riskinin artmasıyla ilişkili potansiyel olarak önemli bir eşik. Çok fazla oturmak veya uzanmak, aktif olanlar için bile kalp sağlığına zararlı olabilir," dedi.


3- SİGARA

Obezite ve hareketsizlik ciddi endişeler olsa da, kalp cerrahı sigara içmenin kalp için en kötü alışkanlık olmaya devam ettiğini söylüyor. Sigara içmek vücudunuz için yapabileceğiniz en kötü şeydir. Dr. London, "Sigara içmek akciğerleri, tüm atardamarları etkiler ve kalp hastalıkları için en önemli risk faktörüdür," dedi.

2021 tarihli bir araştırma, sigara içenlerin akciğer kanserinden ziyade kalp hastalığından ölme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın baş yazarı, "Çoğu insan sigaranın akciğer kanserine yakalanma riskinin farkında, ancak sigara içenlerin çoğu, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının akciğer kanserinden ölme olasılığından daha yüksek olduğunun farkında değil," dedi.

Araştırmacı, "Bu analizin en önemli bulgularından biri, kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisinin sigara içenlerde ölümcül olma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Sigara içmek, kişinin kalp hastalığı olduğunu bilmesinden önce bile, insanları kalp hastalığından öldürme olasılığı daha yüksektir," diye ekledi.

