Kalp cerrahı 3 sessiz katili açıkladı: Kalp krizi ve felç nedeni
Kalp hastalıkları ve kalp krizi dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri. Kalp sağlığını tehdit eden pek çok faktör bulunuyor. Kalp cerrahı, kalp sağlığını bozan 3 sessiz katili açıkladı.
Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölümlerin başlıca nedenlerinden biridir. Doktor Jeremy London, üç temel risk faktörünü açıklıyor. Obezite, genellikle kötü beslenme ve yüksek tansiyonla bağlantılı olarak önemli bir etkendir. Hareketsiz yaşam tarzı, düzenli egzersizle bile kalp hastalığı riskini artırır. Sigara içmek, atardamarları ve genel sağlığı etkileyen kalp için en kötü alışkanlık olmaya devam etmektedir.