Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş

C VİTAMİNİ VE LİF EKSİKLİĞİ RİSKİ

Uzmanlara göre, sadece hayvansal gıdalara dayalı diyet, C vitamini ve lif eksikliği nedeniyle iskorbüt ve belirli kanser türleri başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.



Harvard Üniversitesi’nin 40 yıla yayılan ve 200 binden fazla kişiyi kapsayan araştırmasına göre, en fazla kırmızı et tüketen bireylerin, en az tüketenlere kıyasla yüzde 62 daha fazla sağlık riski taşıdığı ortaya kondu. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir diğer araştırma ise, günde sadece 50 gram fazladan kırmızı et tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 18 artırdığını gösteriyor.



Diyetin doymuş yağ oranının yüksekliği, kolesterol seviyelerinin yükselmesine, atardamarların daralmasına ve damar duvarlarında plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor.



Dr. Yaranov, “Gerçek sağlık kas gücüyle değil, damar sağlığıyla ölçülür,” diyerek uyarıyor: “Eğer beslenmeniz damar iç yüzeyini (endotel) tahrip ediyorsa, ne kadar güçlü olursanız olun fark etmez.”