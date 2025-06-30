Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş

Etçil beslenme trendi, sosyal medyada hızla yayılırken uzmanlar, bu diyetin uzun vadeli sağlık riskleri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Kırmızı et, yumurta ve tereyağı gibi hayvansal gıdalara dayanan ve karbonhidratı tamamen dışlayan "etçil diyet" (Carnivore Diyeti) son dönemde sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.


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Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş - 2

Ancak kardiyologlar, bu diyeti uygulayanların sağlık açısından “saatli bomba” etkisiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunuyor.

ABD’li kalp cerrahı Dr. Dmitry Yaranov, yüksek proteinli diyetlerin, dışarıdan son derece fit görünen 35 yaşındaki bireylerde bile kalp krizine yol açabileceğini söylüyor. Instagram’da 11 milyondan fazla izlenen bir videosunda Yaranov, “Hastalarım dışarıdan heykel gibi görünüyor olabilir. Ancak damarlarının içi bambaşka bir hikâye anlatıyor,” diyerek uyarıyor.


Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş - 3

Yaranov, atletik bir vücuda sahip olmanın kalp sağlığı açısından yeterli olmadığını vurgularken, düşük vücut yağı ya da görünür karın kaslarının, arterlerdeki plak oluşumundan koruyamayacağını belirtiyor.


Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş - 4

C VİTAMİNİ VE LİF EKSİKLİĞİ RİSKİ

Uzmanlara göre, sadece hayvansal gıdalara dayalı diyet, C vitamini ve lif eksikliği nedeniyle iskorbüt ve belirli kanser türleri başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Harvard Üniversitesi’nin 40 yıla yayılan ve 200 binden fazla kişiyi kapsayan araştırmasına göre, en fazla kırmızı et tüketen bireylerin, en az tüketenlere kıyasla yüzde 62 daha fazla sağlık riski taşıdığı ortaya kondu. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir diğer araştırma ise, günde sadece 50 gram fazladan kırmızı et tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 18 artırdığını gösteriyor.

Diyetin doymuş yağ oranının yüksekliği, kolesterol seviyelerinin yükselmesine, atardamarların daralmasına ve damar duvarlarında plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor.

Dr. Yaranov, “Gerçek sağlık kas gücüyle değil, damar sağlığıyla ölçülür,” diyerek uyarıyor: “Eğer beslenmeniz damar iç yüzeyini (endotel) tahrip ediyorsa, ne kadar güçlü olursanız olun fark etmez.”


Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş - 5

AŞIRI KISITLAYICI DİYETLERDEN KAÇINMALI

Uzmanlar, etobur diyeti gibi aşırı kısıtlayıcı ve uzun vadede sürdürülen diyetlerin kronik inflamasyon, damar hasarı ve metabolik bozulmalara yol açabileceğini belirtiyor. NHS de, etin protein, demir, çinko ve B vitaminleri açısından zengin bir kaynak olduğunu kabul etmekle birlikte, kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.

NHS’ye göre, sağlıklı bir beslenme düzeninde yağsız et tercih edilmeli ve doymuş yağ içeriği azaltılmalı. Uzmanlar, işlenmiş etlerin (sosis, hamburger köftesi vb.) sağlık risklerinin daha belirgin olduğunu, ancak aşırı miktarda tüketilen işlenmemiş etin de benzer sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.


Kalp cerrahı açıkladı: Popüler beslenme kalp krizi nedeniymiş - 6

2023 yılında yapılan araştırmalar, haftada yalnızca iki porsiyon kırmızı et tüketen bireylerde bile tip 2 diyabet riskinin arttığını ortaya koydu. Aynı yıl içinde, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler sorunlardan kaynaklanan erken ölümlerin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiltere'de 40 yaş altı bireylerde kalp krizi tedavisi görenlerin sayısında artış yaşandığı, 75 yaş altındaki grupta ise kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde yıllar içinde düşüş yaşansa da, obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların bu dengeyi tehdit ettiği bildirildi.

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