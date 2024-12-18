Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor

ABD'nin tanınmış kalp cerrahlarından olan Dr. Jeremy London, popüler kişisel bakım ürünleri arasında bulunan ağız bakım sularının kan basıncını artırarak ölüme götürdüğünü söyledi. London; kalp hastalıkları, felç ve kanser risklerini azaltmak için edinilmesi gereken 4 önemli alışkanlığı da sıraladı.

Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 1

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı olan Dr. London, alkol bazlı ağız gargaralarının kan basıncını artırabileceği konusunda uyardı. Uzman isim, bu tür gargaraların, ağızdaki sağlıklı bakterileri öldürerek vücudun damarları gevşetmek için meydana getirdiği nitrik oksit üretimini bozduğunu belirtti. London, bu bakterilerin öldürülmesinin, bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyebildiğini ve hipertansiyona neden olabileceğini de belirtti.

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Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 2

2022'de yapılan bir araştırma, antiseptik gargaraların ağız mikrobiyomunu bozarak kan basıncını artırdığını ortaya koymuştu.

Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 3

Dr. London, son dönemlerde kullanımı tüm dünyada yaygın hale gelen elektronik sigaraların da, kalp sağlığı üzerinde son derece zararlı etkileri olduğunu vurguladı. Normal sigaralarda bulunan nikotinin de kan damarlarının iç yüzeyine zarar vererek kan akışını bozduğunu ve pıhtılaşmaya yol açtığını belirten ABD'li doktor, bu pıhtıların kalp krizi veya felce neden olabileceğinin altını çizdi.

Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 4

Sigara içmenin, kalp hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilişkili olduğu uzun zamandır biliniyor ancak elektronik sigaraların, benzer zararları olduğunu kanıtlayan araştırmalar, daha yakın tarihlerde yapıldı.

Uzmanlar, elektronik sigara kullanıcılarının kalp atış hızlarının ve kan basınçlarının hızla arttığını ve bu durumun kalbi zorladığını vurguladı.

Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 5

Aşırı işlenmiş gıdaların da kalp hastalıkları, obezite, diyabet ve kanserle bağlantılı olduğunu belirten Dr. London, bu tür gıdaların doymuş yağ, şeker ve rafine karbonhidratlar içermesi nedeniyle kolesterolü artırıp atardamarları daralttığını açıkladı.

Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 6

Alkolün de sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu hatırlatan Dr. London, ''Alkol, vücutta asetaldehit adı verilen ve DNA'ya zarar veren bir bileşiğe dönüşür. CDC'ye göre asetaldehit, hücrelerde kanserli tümörlerin oluşmasına yol açabilir'' ifadelerini kullandı.

Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 7

Düzenli fiziksel aktivite yapmamak da kalp sağlığını olumsuz etkiler. Hareketsiz yaşam tarzı, obezite, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi faktörleri tetikler. Bu durum, kalp krizi ve felç riskini artırır.

Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor - 8

Uzun süreli stres, vücudun stres hormonlarını arttırarak kalp damarlarını daraltır ve kan basıncını yükseltir. Stres, zararlı alışkanlıklara olan bağlılığı da artırır.

Bu yaşam alışkanlıklarından kaçınmak, kalp sağlığını korumanın ve felç riskini azaltmanın temel yollarıdır.

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