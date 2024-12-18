Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı olan Dr. London, alkol bazlı ağız gargaralarının kan basıncını artırabileceği konusunda uyardı. Uzman isim, bu tür gargaraların, ağızdaki sağlıklı bakterileri öldürerek vücudun damarları gevşetmek için meydana getirdiği nitrik oksit üretimini bozduğunu belirtti. London, bu bakterilerin öldürülmesinin, bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyebildiğini ve hipertansiyona neden olabileceğini de belirtti.