Kalp cerrahı uyardı: Neredeyse her evde var, kan basıncını yükseltip ölüme götürüyor
ABD'nin tanınmış kalp cerrahlarından olan Dr. Jeremy London, popüler kişisel bakım ürünleri arasında bulunan ağız bakım sularının kan basıncını artırarak ölüme götürdüğünü söyledi. London; kalp hastalıkları, felç ve kanser risklerini azaltmak için edinilmesi gereken 4 önemli alışkanlığı da sıraladı.
Kalp ve damar cerrahisi uzmanı olan Dr. London, alkol bazlı ağız gargaralarının kan basıncını artırabileceği konusunda uyardı. Uzman isim, bu tür gargaraların, ağızdaki sağlıklı bakterileri öldürerek vücudun damarları gevşetmek için meydana getirdiği nitrik oksit üretimini bozduğunu belirtti. London, bu bakterilerin öldürülmesinin, bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyebildiğini ve hipertansiyona neden olabileceğini de belirtti.