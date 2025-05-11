Kalp doktoru açıkladı: Çok az bilinen 5 alışkanlık kalbin doğal ilacı
Kalp sağlığıyla ilgili tavsiyeler genellikle benzer: sağlıklı beslen, egzersiz yap, stresten uzak dur. Bunlar elbette önemli, ama kalbi desteklemenin daha az bilinen, ama etkili yolları da var. Ünlü kardiyolog ve sağlık uzmanı Dr. Jack Wolfson, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda, bilimsel temellere dayanan ve insanların doğal yaşam tarzına uygun 5 günlük bir uygulama sundu. Bu yöntemler gösterişli ya da karmaşık değil; hem kalbiniz hem de zihniniz için şaşırtıcı derecede denge sağlayabilecek küçük ama etkili değişiklikler sunuyor.
AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRMEK
Dr. Jack'e göre, her gün açık havada vakit geçirmek kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Neden mi? Sadece güneş veya temiz hava değil; doğanın ince ritmi, dahil olan hareket ve dijital aşırı yüklenmeden bir mola. 2019 tarihli bir çalışma , haftada en az 120 dakikayı doğal ortamlarda geçirmenin iyi sağlık ve esenlikle bağlantılı olduğunu buldu.