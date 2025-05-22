Kalp doktoru açıkladı: Uzun yaşamın 5 şifresi, bilimsel olarak da destekleniyor

5. RUH SAĞLIĞI: DOĞADA ZAMAN GEÇİRİN

Uzun ve sağlıklı bir yaşam yalnızca bedensel değil, zihinsel sağlığı da kapsıyor. Topol, doğada vakit geçirmenin stres seviyesini düşürdüğünü ve ruh sağlığına olumlu etkiler yaptığını söylüyor. Ayrıca yoga ve meditasyon gibi uygulamalar da zihinsel dengeyi korumada önemli rol oynuyor.



Dr. Topol’un bilimsel temellere dayalı önerileri, yaşlanma sürecini daha sağlıklı ve keyifli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Düzenli egzersiz, kaliteli uyku, dengeli beslenme, ruh sağlığına özen ve zararlı gıdalardan uzak durmak… Yaş ne olursa olsun, bu 5 adım sayesinde hayatın ilerleyen dönemleri daha dinç ve huzurlu geçirilebilir.