Kalp doktoru açıkladı: Uzun yaşamın 5 şifresi, bilimsel olarak da destekleniyor
Modern tıbbın en çok merak edilen konularından biri olan “sağlıklı yaşlanma”, artık sadece genetikle açıklanmıyor. Kardiyolog Dr. Eric Topol’un bilimsel araştırmalarla desteklediği önerilere göre; egzersiz, uyku düzeni, doğru beslenme ve ruh sağlığına dikkat etmek, yaşlanmanın etkilerini belirgin şekilde yavaşlatabiliyor. Son yıllarda yapılan geniş çaplı araştırmalar da bu basit ama etkili alışkanlıkların, ileri yaşta hastalıklardan korunmada önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.
1. EGZERSİZ: YAŞLANMAYI YAVAŞLATAN EN ETKİLİ İLAÇ
Dr. Topol, hareketli bir yaşam tarzının yaşlılıkla gelen sağlık sorunlarını önlemede kritik rol oynadığını vurguluyor. Özellikle aerobik ve direnç antrenmanları yaşla birlikte ortaya çıkan kas kaybını (sarkopeni) yavaşlatabiliyor.