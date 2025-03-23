Kalp doktoru tüketmekten kaçındığı içeceği açıkladı: Sağlıklı olarak biliniyor ama kalbin düşmanı

Sağlıklı bir vücuda ve kalbe sahip olmak için günlük alışkanlıklarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kardiyovasküler hastalıklar (KVD), dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle İngiltere'de kalp hastalıkları, son yıllarda önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Ancak, düzenli sağlık alışkanlıkları ve doğru yaşam tarzı seçimleriyle bu riskin önemli ölçüde azaltılması mümkün.



Kalp damar hastalıkları ve kalp krizi dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp damar hastalıklarını önlemek için günlük olarak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeniz gerekiyor.





İngiliz Kalp Vakfı'na göre, İngiltere'de kalp ve damar hastalıklarından 75 yaşından önce ölenlerin sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışken, uzmanlar sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir kiloda kalmanın kalp sağlığını korumada büyük önem taşıdığını vurguluyor.



TheSun'da yer alan habere göre; Kardiyoloji Uzmanı Dr. Jonathan Behar, kalp hastalıklarını önlemek için günlük yaşamında dikkat ettiği alışkanlıkları paylaşarak, sadece hastalarına değil, kendisine de aynı özeni gösterdiğini belirtiyor.



İşte Dr. Behar’ın kalp sağlığını korumak için uyguladığı 6 önemli alışkanlık:





