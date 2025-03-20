Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri

Bir süre sonra, göğsünde sanki birinin sıkıyormuş gibi ağrı hissetmeye başladı. Bu his, omzundan koluna doğru yayıldı. Kendini kötü hissettiğini fark eden Nikki, eşine durumu anlattı ve duşa girip kendini daha iyi hissetmeyi umdu. Ancak duş sonrası daha iyi hissettiğini belirttiği sırada, bir sağlık sorununu araştırmak için doktora gitmeye karar verdi.





