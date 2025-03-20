Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri
46 yaşındaki Nikki, omuz ağrısı ve mide bulantılarıyla başladığı bir sağlık sürecinin, aslında beklenmedik bir kalp krizinin öncesindeki sinyaller olduğunu fark etti. Olay, kendisinin perimenopoz döneminde olduğunu düşündüğü bir dönemde gerçekleşti. Ancak, bu semptomlar, genellikle 50 yaş altındaki kadınlarda görülen ciddi bir tıbbi acil durumun öncüsüydü.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Nikki, kalp krizi geçirmeden yaklaşık bir hafta önce sol omzunda ağrı hissettiğini ve bunun perimenopozdan kaynaklanan donmuş omuzdan olabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak, bir gün sonra mide bulantısı ve omuz ağrısının şiddetinin arttığını fark etti.