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Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri

46 yaşındaki Nikki, omuz ağrısı ve mide bulantılarıyla başladığı bir sağlık sürecinin, aslında beklenmedik bir kalp krizinin öncesindeki sinyaller olduğunu fark etti. Olay, kendisinin perimenopoz döneminde olduğunu düşündüğü bir dönemde gerçekleşti. Ancak, bu semptomlar, genellikle 50 yaş altındaki kadınlarda görülen ciddi bir tıbbi acil durumun öncüsüydü.

Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri - 1

Daily Mail'de yer alan habere göre; Nikki, kalp krizi geçirmeden yaklaşık bir hafta önce sol omzunda ağrı hissettiğini ve bunun perimenopozdan kaynaklanan donmuş omuzdan olabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak, bir gün sonra mide bulantısı ve omuz ağrısının şiddetinin arttığını fark etti.


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Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri - 2

Nikki'nin yaşadığı bu olağandışı semptomlar, kalp krizinden önce ortaya çıkmıştı. Bir sabah, omuz ağrısı tekrar başlayınca ve mide bulantısı şiddetlendikçe, kendini pek iyi hissetmediğini belirten Nikki, yine de normal bir şekilde günü geçirmeye devam etti. Ancak acil tıbbi müdahale gerektiren sabah, aynı semptomları yaşamasına rağmen biraz kahve içip geçmesini bekledi.


Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri - 3

Bir süre sonra, göğsünde sanki birinin sıkıyormuş gibi ağrı hissetmeye başladı. Bu his, omzundan koluna doğru yayıldı. Kendini kötü hissettiğini fark eden Nikki, eşine durumu anlattı ve duşa girip kendini daha iyi hissetmeyi umdu. Ancak duş sonrası daha iyi hissettiğini belirttiği sırada, bir sağlık sorununu araştırmak için doktora gitmeye karar verdi.


Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri - 4

Doktor ziyaretinden sonra Nikki, bir saat içinde ani göğüs ağrıları ve kol ağrıları yaşamaya başladı. Hızla hastaneye giderek acil servise başvurdu. Kalp krizi geçirdiğini anlayan hemşire, hayatını kurtaran ilk kişi oldu.

Doktorlar, başlangıçta Nikki’nin kalp krizinin nedenini tam olarak anlamadı. Ancak yapılan testlerde, perimenopoz ve yakın zamanda geçirilen bir hastalığın bu durumu tetiklemiş olabileceği ortaya çıktı. Şu an kalp krizinin etkilerini atlatmaya çalışan Nikki, tıbbi testlere devam ediyor.


Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri - 5

Kalp hastalıkları, kalbi ve damarları etkileyen birçok rahatsızlığı kapsar. Bu rahatsızlıklar genellikle atardamarlarda yağ birikintileri nedeniyle oluşur ve damarların kan akışını engeller. Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunları için en büyük risk faktörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.


Kalp krizi geçiren kadın 2 önemli belirtiyi açıkladı: Görmezden geldiği erken uyarı işaretleri - 6

Son yıllarda, genç yaşta kalp krizi geçiren kişilerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Özellikle obezite oranlarındaki artış, yüksek tansiyon, diyabet gibi sağlık sorunları ve geç müdahale, bu artışın en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Nikki'nin deneyimi, kalp krizinden önceki erken uyarı semptomlarının önemine dikkat çekiyor. Bu tür sağlık sorunlarının önlenmesi için erken teşhis ve müdahale kritik önem taşıyor.

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