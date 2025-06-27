Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu



DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Allan Capin, bazı acı biber türlerinde bulunan bileşiklerin kan damarlarını daraltarak kan basıncını ve kalp atış hızını ciddi şekilde artırabildiğini, bunun da kalp krizi riskini yükselttiğini ifade etti. Dr. Capin’e göre bu durum, özellikle kalp büyümesi veya doğuştan gelen kalp problemleri olan bireyler için hayati tehlike oluşturuyor.





