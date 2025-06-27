Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu

Uzmanlar, aşırı acı tüketiminin kalp krizi riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu belirtiyorlar.

Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu - 1


DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Allan Capin, bazı acı biber türlerinde bulunan bileşiklerin kan damarlarını daraltarak kan basıncını ve kalp atış hızını ciddi şekilde artırabildiğini, bunun da kalp krizi riskini yükselttiğini ifade etti. Dr. Capin’e göre bu durum, özellikle kalp büyümesi veya doğuştan gelen kalp problemleri olan bireyler için hayati tehlike oluşturuyor.


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Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu - 2

Dr. Capin’in açıklamaları, sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bir videonun ardından geldi. Söz konusu görüntülerde, “dünyanın en acı körisini” tattığı iddia edilen Daniel isimli bir kişinin, Londra’daki Bengal Village adlı restorandan yemeği yedikten hemen sonra panik içinde dışarı çıktığı görülüyor.


Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu - 3

Acı yiyeceklerin içinde olan kapsaisin maddesinin yüksek dozda alımının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uzun süredir biliniyor. Uzmanlara göre, kapsaisin zehirlenmesi nadir görülse de, imkânsız değil.

Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu - 4

Bu konudaki uyarılar, 2023 yılında Massachusetts’li 14 yaşındaki Harris Wolobah’ın sosyal medyada katıldığı “acı cips” meydan okuması sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından daha da ciddiye alınmaya başlandı. Otopsi sonuçları, kapsaisin nedeniyle kötüleşen bir kalp rahatsızlığına işaret etti.


Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu - 5

Dr. James Udelson da, aşırı baharatlı yiyeceklerin kalbi “önemli ölçüde uyarabileceğini” ve bu durumun anormal kan akışı ile düzensiz kalp atışlarına neden olabileceğini dile getirdi. Dr. Udelson, kapsaisinin kalp kaslarında oksijen yetersizliğine yol açabileceğini de vurguladı.


Kalp krizine neden olabilir: Severek tüketiliyordu - 6

Öte yandan, piyasadaki en acı sosların içeriği konusunda da uyarılar var.

Aston Üniversitesi’nden diyetisyen Dr. Duane Mellor, bu tür baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin asit reflüsünü tetikleyebileceğini ve uzun vadede yemek borusunda yapısal değişikliklere neden olarak kanser riskini artırabileceğini belirtiyor. 2022 tarihli bir çalışmaya göre, yüksek düzeyde baharatlı gıda tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırabileceği doğrulandı.

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